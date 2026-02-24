Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A petición de Junts

El Parlament votará este miércoles si Illa debe comparecer por el caos de Rodalies

Si la mayoría de la Cámara respalda la demanda, el president dispondrá de 30 días para hacerla efectiva

El choque entre el Govern y ERC por los presupuestos abre una crisis entre Illa y Junqueras

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa / Kike Rincón - Europa Press

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
El pleno del Parlament votará este miércoles si el president de la Generalitat, Salvador Illa, debe comparecer para dar explicaciones por el caos de Rodalies. Así lo ha decidido la Junta de Portavoces celebrada este martes, después de recibir la petición de Junts per Catalunya. Si se aprueba la reclamación, sin embargo, Illa no deberá comparecer de inmediato: dispondrá de 30 días para hacerlo.

Los posconvergentes han aumentado la presión contra el Govern y contra su president después de la crisis ferroviaria, a pesar de que Illa estaba de baja durante el accidente de Gelida y los días posteriores. Aunque no estuviera presente, el partido le considera el responsable último del caos. La dirección de la formación le achaca no atender la demanda de cesar a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, tal y como aprobó el Parlament hace dos semanas.

Junts también pide paralizar el traspaso acordado entre republicanos y socialistas, que tachan de "fake", ya que la nueva empresa Rodalies Catalunya será propiedad de Renfe en un 50,1%. Por este motivo, piden rescindir el contrato con ellos y defienden que legalmente es posible que Ferrocarrils de la Generalitat se convierta en el operador de toda la red.

Este lunes, los posconvergentes se concentraron en 63 estaciones de Rodalies de Catalunya para protestar contra el funcionamiento del servicio y repartir más de 30.000 folletos con el lema "echemos a Renfe" y pidiendo un traspaso completo a la Generalitat.

El Parlament votará este miércoles si Illa debe comparecer por el caos de Rodalies

