El Parlament votará el primer trámite de los presupuestos la semana del 9 de marzo

Los presupuestos de la Generalitat para 2026 echarán a andar en el Parlament el próximo viernes, después de que el president, Salvador Illa, haya decidido que los aprobará en el Consell Executiu ese día a pesar del rechazo de ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, ya ha advertido este martes que presentará su veto si no se abre la puerta a que Catalunya pueda recaudar el IRPF. Con el calendario en mano, esto obliga al Executiu a atraer a los republicanos antes de la semana del 9 de marzo, cuando previsiblemente tendrá lugar el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Será la primera prueba decisiva para saber si las cuentas públicas tienen alguna posibilidad de ver la luz, pues si ERC apoya o se abstiene en alguna enmienda a la totalidad, los presupuestos caerán automáticamente.

Si la cuestión del tributo acaba encauzándose y se abre una negociación fructífera con ERC, Catalunya podría tener nuevas cuentas públicas después de Semana Santa, cuando se voten las enmiendas parciales y se apruebe el texto definitivo, pero antes queda un largo camino por recorrer en la Cámara catalana. El trámite comenzará este viernes con la aprobación del proyecto en el Consell Executiu y su entrega oficial al presidente del Parlament, Josep Rull, en un acto institucional en la sala de audiencias del hemiciclo, con los 16 consellers presentes. La titular de Economia i Finances, Alícia Romero, le entregará el texto a Rull y lo defenderá antes de que la Mesa se reúna de urgencia para admitirlo a trámite y abrir los plazos de enmiendas. Serán, como mínimo, diez días naturales para las enmiendas a la totalidad y veinte para las enmiendas al articulado.

La consellera de Economia, Alicia Romero. / EP

La Junta de Portavoces fijará después el calendario definitivo de la tramitación, de acuerdo con el encaje legal que da el reglamento del Parlament. A diferencia del último presupuesto -el de 2023-, que se tramitó en cinco semanas, esta vez la Semana Santa cae en mitad del proceso y previsiblemente alargará los plazos, según fuentes parlamentarias. Todo ello, sin embargo, lo decidirán los portavoces de los grupos el mismo viernes, cuando también se ordenará las comparecencias de los consellers en sus respectivas comisiones para desgranar las previsiones presupuestarias de cada departamento. En total, serán 16 comisiones -una por cada conselleria- que deberán celebrarse durante toda la semana siguiente, la del 2 de marzo.

La segunda semana de marzo, decisiva

La primera fecha decisiva será la semana del 9 de marzo, cuando se prevé que el pleno vote las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos. ERC ya ha avisado de que moverá ficha y presentará una si no hay avances en la negociación sobre el IRPF, y otras formaciones de la oposición podrían seguir el mismo camino. Todas las enmiendas se debatirán conjuntamente y, si prospera alguna, el proyecto quedará rechazado y la tramitación se dará por concluida. Si el Govern logra reunir apoyos suficientes para sortear ese primer pulso -es decir, los de ERC, pues los de los Comuns ya los tienen atados-, las cuentas seguirán su curso, aunque aún quedarán semanas para la aprobación definitiva.

En cualquier caso, superado ese trámite, quedará fijada la previsión de ingresos y el techo máximo de gasto. A partir de ese momento, cualquier modificación deberá moverse dentro de esos márgenes. Se abrirá entonces la fase de enmiendas a la totalidad por secciones -una por cada conselleria-, que se debatirán en comisión y, en caso de prosperar, se elevarán al pleno. No es habitual que salgan adelante, pero su eventual aprobación podría frenar la tramitación de los presupuestos.

Salvador Illa con Oriol Junqueras. / EFE/Toni Albir

Cerrada la etapa de las enmiendas a la totalidad, comenzará el análisis del articulado. Los grupos parlamentarios disponen de un mínimo de 20 días para registrar propuestas de modificación desde que se formalice la entrega de los presupuestos (el 27 de febrero). Es decir, si la Junta de Portavoces aprueba un calendario de mínimos, el plazo se cerraría el 19 de marzo, que cae en jueves. Estos retoques no podrán alterar el volumen global del gasto, sino redistribuir partidas dentro de cada sección, y se debatirán y votarán en la comisión de finanzas del Parlament a partir de la semana siguiente. Este mismo órgano elaborará el dictamen final del proyecto tras debatir y votar todas las enmiendas previsiblemente a finales de marzo, es decir, antes de Semana Santa.

Consell de Garanties Estatutàries

Tras la publicación del dictamen final del proyecto de ley de presupuestos, los grupos parlamentarios dispondrán de tres días para recurrir el texto ante el Consell de Garanties Estatutàries, que puede pronunciarse sobre su adecuación al ordenamiento jurídico. Esta maniobra no alteraría la votación de las cuentas públicas, ya que su resolución no es vinculante, pero sí podría retrasar un mes su recorrido, al que solo le quedaría una última parada: la votación final en el pleno.

En cualquier caso, la Semana Santa -que este año arranca a finales de marzo- obliga a situar la votación definitiva en el pleno a partir de la semana del 7 de abril. Sin recurso ante el órgano consultivo, las cuentas podrían aprobarse poco después del paréntesis festivo. Con recurso, el desenlace se desplazaría hacia finales de abril o incluso principios de mayo.