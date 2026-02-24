Junts contempla llevar los presupuestos de Illa al Consell de Garanties Estatutàries

Junts ve una falta de "responsabilidad" que el president de la Generalitat, Salvador Illa, apruebe los presupuestos de la Generalitat sin tener atados todos los apoyos y ha asegurado que se trata de una demostración de la "inestabilidad" del Executiu. Sin embargo, tampoco descartan que detrás de la negativa de ERC haya cierta "escenificación". Así lo ha apuntado este martes el portavoz de la formación en el Parlament, Salvador Vergés, que también ha dado por hecho que los presupuestos estarán "sesgados hacia el extremo" y "supeditados a la doctrina Colau". Por todo ello, a pesar de no haber visto aún los detalles del proyecto de ley, el partido liderado por Carles Puigdemont no descarta presentar una solicitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Vergés ha optado por no avanzar escenarios y ha asegurado que la formación no tomará ninguna decisión en firme hasta que se presenten el próximo viernes. Sin embargo, se da prácticamente por hecho que presentarán una enmienda a la totalidad y ya valoran si también llevan los presupuestos y la ley de acompañamiento al CGE. Este paso retrasaría un mes la votación definitiva de las cuentas.

En más de una ocasión, los posconvergentes habían retado al Govern a aprobar las cuentas y a llevarlas al Parlament para negociarlas. No obstante, Vergés ha descartado que esta opción esté encima de la mesa en estos momentos. "Habíamos pedido que entraran unos presupuestos vírgenes o, como mucho, unos presupuestos socialistas, pero en ningún caso los que entrarán este viernes en el Parlament estarán absolutamente sesgados hacia el extremo y marcados por los comuns", ha aclarado Vergés, que ha acusado al PSC de haber permitido que "Colau ocupe el Palau [de la Generalitat].

Así, ha puesto especial énfasis en el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Govern y los Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda. En este sentido, Vergés ha acusado a Illa de "exportar el fracaso de las políticas" de la exalcaldesa de los Comuns "al resto del país". En cualquier caso, el posconvergente ha reprochado al president que de "una patada hacia delante" y ha dudado de las consecuencias que podría tener, entre ellas un avance electoral: "Veremos hacia dónde lleva esta puerta".

Así, Vergés ha dado más veracidad a la negativa de los republicanos a negociar las cuentas, de la que le había dado hasta ahora el secretario general de Junts, Jordi Turull. "Vemos continuamente que hay un intercambio de zanahorias y que ERC las va aceptando todas", afirmó el número dos del partido en declaraciones en la Estación de Sants, donde se encontraron varios dirigentes para protestar contra el caos de Rodalies. No obstante, tal y como avanzó EFE, en la reunión de la ejecutiva celebrada por la tarde, se pidió a todos los cuadros estar preparados para todos los escenarios, incluidas unas elecciones anticipadas, dada la decisión de Illa de no esperar una reconsideración de ERC y aprobar igualmente el proyecto de presupuestos este viernes.