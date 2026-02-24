Junqueras recomienda a Illa que no adelante las elecciones y le advierte sobre los presupuestos: "No escale conflictos que no puede ganar"

Oriol Junqueras mantiene el pulso al Govern. Después de que el president Salvador Illa decidiera anunciar que este viernes aprobará los presupuestos en el Consell Executiu pese a no tener atado el apoyo de los republicanos, el dirigente de Esquerra se ha reafirmado en su veto a las cuentas públicas si el Executiu no cumple con la recaudación del IRPF: "ERC quiere presupuestos, claro, y más que nadie. Mucho más que el PSC, creo, porque quien no hace todo lo posible para tenerlos, es quien no cumple los acuerdos", ha defendido.

Junqueras ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio que su 'no' a los presupuestos "es definitivo" y que incluso presentará una enmienda a la totalidad en el Parlament si los socialistas no avalan el encaje legal para que Catalunya esté en disposición de recaudar el tributo. "Si hay algo que no es tacticista es poder gestionar los impuestos", ha destacado. Junqueras se ha sacudido la presión así: "Si hemos aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaremos cuatro semanas de presión?". Y, a la vez, ha defendido que los decretos de ampliación de crédito permiten gastar incluso más que unos presupuestos actualizados a 2026 porque no se ven limitados por el objetivo de déficit que marca el ministerio de Hacienda. Con estas dos cartas, ha tendido la mano al Executiu para que tenga los recursos que tendría con unas nuevas cuentas, pero sin poder contar con estos fondos de forma estable porque decaen a fin de año y sin dar al Govern el principal triunfo de la legislatura: unos presupuestos.

"Un nuevo error"

El líder de ERC ha pedido a los miembros del Govern "que no escalen conflictos que no se pueden ganar", recomendando así a Illa que no siga el mismo camino que el expresident de Esquerra, Pere Aragonès, que decidió adelantar las elecciones ante la falta de apoyos para las cuentas y el resultado fue la pérdida de 13 diputados y del Govern. "No podrá tener una mayoría si va a elecciones. Todas las encuestas dicen que el PSC baja, y ERC sube, pero probablemente no habrá una mayoría para la investidura", ha expuesto. "No convocarán elecciones, y si las convocan, será un nuevo error [...] Le recomiendo que no haga cosas que le perjudicarán", ha advertido a Illa, porque ha augurado que habría una repetición electoral. También ha aprovechado este punto para recordar que él está inhabilitado por el 1-O -ya que todavía no se le ha aplicado la amnistía- y que no se puede presentar al menos hasta 2031.

Illa aún no ha podido aprobar unos presupuestos desde que es president, ya que el año pasado fue imposible negociarlos por la crisis en la cúpula de los republicanos. El jefe del Govern ya cuenta con el 'sí' de los Comuns, pero con sus seis votos y los 42 de los socialistas no le basta. El 'sí' de ERC es imprescindible.