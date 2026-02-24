El Govern descarta pedir a Sánchez que acepte el IRPF para que ERC avale los presupuestos: "Ya tienen la palabra de Illa"

El Govern de Salvador Illa ya ha decidido de forma inamovible que no va a esperar más, que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y aprobará los presupuestos el viernes. Entiende que, a partir de entonces, empezará una cuenta atrás en que la pelota estará en el tejado de ERC. La mano, aseguran, está "tendida", pero lo que descarta el Executiu es que tenga que levantar el teléfono para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un pronunciamiento o gesto explícito a favor de que Catalunya recaude el IRPF. "No hace falta hacer ninguna llamada, tienen ya el compromiso y la palabra del president de la Generalitat", ha sentenciado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque.

No hace falta hacer ninguna llamada, tienen ya el compromiso y la palabra del president de la Generalitat Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

Las posiciones están enrocadas. Si ERC espera un gesto de los socialistas, el objetivo del Govern es que sean los republicanos los que se muevan y den su 'sí', pero no prevén, por ahora, ningún encuentro de Illa con Oriol Junqueras. Insisten que no contemplan otro escenario que no sea salir con éxito de este reto, pero la también consellera ha esquivado desvelar si el plan B en caso de no lograrlo sería recurrir de nuevo a los suplementos de crédito o bien convocar elecciones.

El Consell Executiu, reunido este martes / Rubén Moreno / Govern

Entre bambalinas, en la Generalitat aseguran que no están dispuestos a transitar un año más con la prórroga de las cuentas de 2023 y esperan que ERC sienta la presión política y de los agentes sociales para que acabe dando su brazo a torcer. "Catalunya necesita recursos para reforzar los servicios públicos", insisten desde la Generalitat. La consellera de Economia, Alícia Romero, ya ha anticipado en declaraciones a la ACN que las cuentas supondrán incrementar el gasto en 9.100 millones de euros respecto los presupuestos de hace tres años, actualmente prorrogados.

El "principio de realidad"

Paneque ha defendido que, en un año y medio de legislatura, el 70% de lo acordado para la investidura con ERC está "acabado o muy avanzado", y que el hecho de que se haya presentado el modelo de financiación y se haya creado la empresa mixta para gestionar Rodalies, dos pactos complejos, demuestra la voluntad de Illa de "cumplirlo todo", también la recaudación del IRPF. "Nos avalan los acuerdos que hemos ido cumpliendo", ha subrayado, además de recordar que también en su día había "escepticismo" sobre que habría una entente para la financiación y finalmente la hubo.

Lo realizado hasta ahora son las credenciales que presenta el Govern para que Junqueras confíe en que no se van a desdecir de lo firmado, pero la portavoz pide que se imponga el "principio de realidad", que ya operó cuando tanto el Govern como los republicanos convinieron que la Agència Tributària de Catalunya no estaba preparada para recaudar el IRPF en 2026 y que, por lo tanto, esa fecha se movía a 2028. Ese calendario, ha subrayado, sigue vigente, pero piden a los republicanos que tengan en cuenta que hay cosas que no pueden suceder "de un día para otro". Eso sí, la consellera no ha concretado cuándo podría ser viable, aunque los socialistas entienden, fuera del foco mediático, que todo será más fácil cuando María Jesús Montero deje de ser ministra de Hacienda para ejercer de candidata a las elecciones de Andalucía.

Solo con ERC y Comuns

Lo que sí que descarta a todas luces Illa es tratar de encontrar un apoyo alternativo al de ERC y explorar un acuerdo con otros partidos, como Junts. El president quiere transitar la legislatura con los mismos socios que favorecieron su investidura, además de ser consciente de que cualquier pacto con los posconvergentes -una remota posibilidad dada las distantes relaciones que mantienen- haría que saltara por los aires el acuerdo ya sellado con los Comuns, con la limitación de la compra especulativa de vivienda como uno de los pilares del apoyo.

Aunque no ha quedado claro si es el Govern o bien ERC quien hará el primer gesto para explorar si es reconducible la situación, Paneque ha asegurado que "los canales continúan abiertos" y que, de hecho, ambas partes continúan avanzando en todos los asuntos que tienen entre manos, como el impulso del consorcio de inversiones, organismo que forma parte también del elenco de condiciones firmadas para la investidura de Illa. La consellera ha defendido que se siga trabajando para materializarlo porque se trata de una herramienta "fundamental" para la planificación y el control de las inversiones en Catalunya. "Está muy avanzado", ha admitido tratando de exhibir que, por muy difícil que parezca desencallar el choque por los presupuestos, no dan nada por perdido.