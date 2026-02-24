El Govern presentará alegaciones a la ley de gestión pública del Gobierno por invadir competencias de Catalunya

El Govern presentará alegaciones a la Ley de Gestión Pública aprobada por el Gobierno, ya que considera que invade competencias de la Generalitat de Catalunya. Lo hará en el marco de las consultas a las comunidades autónomas, según ha anunciado la consellera Olga Pané durante una interpelación parlamentaria este martes. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró la semana pasada que la norma en ningún caso ponía en riesgo el modelo catalán, de hecho defendió que lo "protegía", pero el Executiu liderado por Salvador Illa no opina lo mismo.

Pané ha asegurado que el sistema catalán "es uno de los mejores del mundo", a pesar de tener "pegas" como algunas listas de espera demasiado largas, y ha destacado que es "planificado, altamente participado y con alta presencia del mundo local en la toma de decisiones". "No tiene nada que ver con el de Madrid", ha rematado, tras asegurar que la en Catalunya la "separaciones de funciones" hace que los "conflictos de intereses tengan escaso margen", así que tampoco haya "politización".

Por todo ello, la consellera ha declarado estar "preocupada" por la "homogeneización" que considera que hará la norma y ha dado por hecho que la Generalitat presentará enmiendas durante el trámite de consulta a las comunidades. "Ejerceremos las competencias que tenemos, sin renuncias", ha contestado a una pregunta del diputado Jordi Fàbrega, de Junts, al que ha pedido apoyo.

Todo ello después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 10 de febrero, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El objetivo es garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios y, así, sustituir la norma de 1997 del Gobierno de José María Aznar, que abrió la puerta a la privatización sanitaria.

La norma poner freno a la privatización poniendo requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos y estableciendo mecanismos extra de control. El alcance de la ley será desigual según el territorio, con un mayor impacto la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.