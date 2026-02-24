Parlament
El Govern presentará alegaciones a la ley de gestión pública del Gobierno por invadir competencias de Catalunya
Mónica García afirma que la nueva ley de gestión pública no pone en riesgo el modelo catalán de salud", sino que "lo protege"
El Govern presentará alegaciones a la Ley de Gestión Pública aprobada por el Gobierno, ya que considera que invade competencias de la Generalitat de Catalunya. Lo hará en el marco de las consultas a las comunidades autónomas, según ha anunciado la consellera Olga Pané durante una interpelación parlamentaria este martes. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró la semana pasada que la norma en ningún caso ponía en riesgo el modelo catalán, de hecho defendió que lo "protegía", pero el Executiu liderado por Salvador Illa no opina lo mismo.
Pané ha asegurado que el sistema catalán "es uno de los mejores del mundo", a pesar de tener "pegas" como algunas listas de espera demasiado largas, y ha destacado que es "planificado, altamente participado y con alta presencia del mundo local en la toma de decisiones". "No tiene nada que ver con el de Madrid", ha rematado, tras asegurar que la en Catalunya la "separaciones de funciones" hace que los "conflictos de intereses tengan escaso margen", así que tampoco haya "politización".
Por todo ello, la consellera ha declarado estar "preocupada" por la "homogeneización" que considera que hará la norma y ha dado por hecho que la Generalitat presentará enmiendas durante el trámite de consulta a las comunidades. "Ejerceremos las competencias que tenemos, sin renuncias", ha contestado a una pregunta del diputado Jordi Fàbrega, de Junts, al que ha pedido apoyo.
Todo ello después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 10 de febrero, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El objetivo es garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios y, así, sustituir la norma de 1997 del Gobierno de José María Aznar, que abrió la puerta a la privatización sanitaria.
La norma poner freno a la privatización poniendo requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos y estableciendo mecanismos extra de control. El alcance de la ley será desigual según el territorio, con un mayor impacto la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- Junts, ERC, Comuns y CUP piden que Trapero comparezca por 'mentir' sobre la protesta en Montserrat
- ERC valida la corriente interna de Joan Tardà que defiende frentes de izquierdas como Rufián
- La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide 'una mínima verificación' de sus acusaciones
- Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
- Sánchez acumula más ministros reprobados en una legislatura que en el resto de la democracia
- El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23-F
- Junqueras rechaza negociar los presupuestos de Illa: 'No tenemos garantías con el IRPF