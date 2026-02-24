Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro años de la invasión rusa

España ha adiestrado a uno de cada diez combatientes ucranianos entrenados en Europa

Las formaciones en guerra urbana, combate en bosques y liderazgo de pelotón, las de más alta capacitación que imparten las Fuerzas Armadas

Dos soldados ucranianos se adiestran en combate urbano en un barrio simulado en el campo de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo.

Dos soldados ucranianos se adiestran en combate urbano en un barrio simulado en el campo de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo. / José Luis Roca

Juan José Fernández

Juan José Fernández

Madrid
Cuando llega una nueva hornada de ucranianos a la Academia de Infantería de Toledo, lo que baja del autocar es una despistada, expectante y muy civil selección de ciudadanos. Según sea la rotación, y si son los que llegan para el CFB, el Curso de Formación Básica para el combate, estrenan un todavía impoluto uniforme de camuflaje boscoso albañiles, maestros de escuela, pescaderos, funcionarios municipales…

“Si te soy sincero, no quisiera estar aquí. No puedo decir que esté contento de conocer España de esta manera. Estoy aquí porque debo. Yo soy un hombre pacífico, no tengo nada contra nadie. Pero así están las cosas, y debo hacerlo para que mi gente sea libre”, ha explicado el capitán Sasha, treintañero farmacéutico de Kiev, en una de las visitas de este diario al centro de formación donde le han convertido en soldado.

Cuentan los instructores veteranos que, al poco de comenzar, pronto en el grupo de reclutas se percibe una tácita división, por pura decantación, entre los que muestran capacidades de supervivencia y los que, por aptitudes y actitud, son candidatos a ser baja al poco de llegar al frente. Pasa en todas las guerras. Con ellos hay que dedicarse más, porque “esto es instrucción para el combate, pero aquí se aprende también a sobrevivir”, tiene explicado uno de los suboficiales instructores a este diario.

La misión EUMAM ha formado en España a más de 8.500 combatientes ucranianos. En la imagen, un instructor español con el logo de la misión, en compañía de alumnos en Sant Climent Sescebes

La misión EUMAM ha formado en España a más de 8.500 combatientes ucranianos. En la imagen, un instructor español con el logo de la misión, en compañía de alumnos en Sant Climent Sescebes / Ferran Nadeu

Las Fuerzas Armadas han formado en 2025 ya a 8.500 combatientes formados, y son algo más de los 80.000 que instruidos en Europa, en la Misión de la UE de Asistencia Militar a Ucrania EUMAM-UA.

A salvo

Los civiles que llegan sin haber empuñado un arma son cada vez menos, dada la duración de esta guerra. De la misma manera, se ha ampliado el abanico de edad de los reclutas, según las necesidades de personal de la defensa ucraniana van acuciando.

Pero el adiestramiento básico de los reclutas es solo parte del programa. En España han obtenido conocimientos buzos, ciberguerrilleros, mecánicos de baterías Patriot, artilleros de misiles Hawk, carristas que cambiaron su esquema de los tanques soviéticos para adaptarse a los Leopard… y un estratégico colectivo: líderes de pelotón, que han sobresalido en la guerra por su capacidad y se convierten en guías en el campo de batalla.

Soldados ucranianos líderes de pelotón y sus instructores españoles, en la toma de una trinchera en Sant Climent Sescebes (Girona)

Soldados ucranianos líderes de pelotón y sus instructores españoles, en la toma de una trinchera en Sant Climent Sescebes (Girona) / Ferran Nadeu

Estos últimos han hecho sus cursos en la campiña ampurdanesa, en la base de Sant Climent Sescebes, con el Regimiento Barcelona 63 del Ejército. Defensa ha establecido numerosos puntos de enseñanza. Sant Climent es uno de ellos. Toledo es el principal, pero también el campo de maniobras gaditano de El Retín, para los infantes de Marina, y además cuarteles en Burgos, Marín, Córdoba, Zaragoza, Almería...

Especialidades

Los cursos son un momentáneo alivio de la iniquidad. “Aquí, al menos, pueden adiestrarse sin temor a que les alcance un misil”, explica el capitán José Francisco Quijano, jefe del módulo de formación en Sant Climent.

Además de las tácticas primarias de combate, se enseña a grupos más pequeños y especializados materias como el desminado, la medicina hiperbárica, manejo de drones marinos, disparo con misiles Aspide, o la lucha contra trampas explosivas.

Pero, entre las especialidades más destacadas, tres sobresalen por alta exigencia: el FIWAF (son siglas OTAN), o combate en zonas boscosas; el MOUT, o combate en zonas urbanas, que enseña la Legión; y el Train de Trainers, para formar a otros adiestradores que, cuando regresan a Ucrania, enseñan a otros a su vez las tácticas aprendidas a 4.000 kilómetros del frente.

