Dimite el líder del PSOE en Alcalá de Henares y acusa al secretario de Organización de "dañar" al partido tras su foto con una 'stripper'

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y diputado en el Congreso, Javier Rodríguez Palacios, ha dimitido como secretario general del partido en el municipio y ha acusado al secretario de Organización, Enrique Nogués, de "dañar la imagen" del partido. Así figura en una carta remitida a la Secretaría de Organización del PSOE-M, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Rodríguez Palacios, quien fuera alcalde del municipio durante ocho años, se planta y afirma que no está "dispuesto a compartir Comisión Ejecutiva Municipal (CEM) con una persona que se niega a dimitir" tras el expediente abierto contra él por el partido a nivel autonómico por unas fotos de 2014 interactuando con una 'stripper'.

"Pretende permanecer como Secretario de Organización y miembro de la CEM a toda costa, a pesar de tener un expediente disciplinario abierto y con la reprobación a su conducta expresada por la mayoría de la CEM", sostiene Rodríguez Palacios, quien aprovecha esta carta para cargar contra la "situación vivida" en la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares, una de las más potentes del partido en la región.

Según relata el ya exlíder del partido en la ciudad en los últimos meses han percibido cómo Nogués está acometiendo un "proceso de afiliación instrumentalizada" además de otros comportamientos tras la "falta de idoneidad como representante institucional y orgánico". En el caso de las afiliaciones ha recalcado que "meter 200 fichas en 15 días" es un "hecho excepcional" y no se puede tratar "como si fuera un proceso al uso".

La polémica foto con una bailarina erótica

Se refiere Rodríguez Palacios al Código Ético y de Conducta del PSOE modificado en julio del año 2025 por acuerdo del Comité Federal en el epígrafe de Igualdad. El texto, consultado por Europa Press, sostiene que "solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE" y que se tramitarán los casos como "falta muy grave" y devendrán en la máxima sanción, la expulsión del partido.

Hace una semana se conocía que el PSOE de Madrid había abierto un expediente interno contra Nogués, motivado por Rodríguez Palacios, por unas fotos de 2014 en unas actividades de su peña en la que se le ve quitar la ropa interior de una bailarina erótica con la boca mientras le miran otros compañeros.

El exalcalde de Alcalá remarca en su comunicado que el PSOE en julio de 2025 dijo "basta" y en consecuencia debe darse cumplimiento al Código Ético de "todos los militantes" y especialmente de "los representantes institucionales y los cargos orgánicos". Rodríguez Palacios afirma en el comunicado que él instó a Nogués a informar sobre estas imágenes y que, ante su rechazo, fue él mismo quien remitió un escrito en el que trasladó esta situación además de "posibles vulneraciones de la normativa interna" en afiliación.

Rechazo de la ejecutiva municipal

Tras conocerse la apertura de este expedientes, el CEM, dice Rodríguez Palacios, se situó mayoritariametne "en contra de las actuaciones realizadas" por Nogués en afiliación y también se mostró "preocupación" por la foto publicada en prensa y que "ya dañó en 2023" y podría "volver a dañarlo en un futuro". Se remonta en este momento al debate en campaña electoral de 2023, cuando Rodríguez Palacios optaba a revalidar la Alcaldía. Allí la actual regidora y candidata 'popular' mostró la imagen de Nogués, entonces concejal de Medioambiente. Él aseguraba que era una imagen de hacía 23 años y que se trataba de una actividad organizada por la Asociación Cultural Peña Juglar. Las elecciones se celebraron seis días después y a pesar de ser el partido más votado, el PSOE perdió la Alcaldía ante la suma de PP y Vox.

Esta reunión de la Ejecutiva municipal concluyó con la petición por parte de Rodríguez Palacios de la dimisión del secretario de Organización. "Han pasado cinco días desde la celebración de la CEM y Enrique Nogues Julián continúa sin dimitir, y la ausencia de ninguna medida cautelar adicional mientras se tramita su expediente disciplinario hace imposible, a mi parecer, continuar con el funcionamiento normal de la CEM", recalca.

Rechazo frontal a Nogués

Rodríguez Palacios ha insistido en que no está "dispuesto a que se pueda continuar dañando la imagen del Partido con un Secretario de Organización del PSOE, en activo, con una fotografía pública y publicada mordiendo el tanga de una stripper". Una imagen "del pasado" que "ha vuelto a dañar la imagen presente del partido en Alcalá de Henares en los últimos días" y se ha mostrado totalmente en contra de que vuelva a ocurrir ante las elecciones de 2027.

"No estoy dispuesto a dar por buena una afiliación masiva, instrumentada en los últimos meses por el Secretario de Organización con el objetivo de imponer su interés, controlar, y viciar los procesos orgánicos e institucionales que se van a desarrollar en los próximos meses", advierte Rodríguez Palacios, quien advierte de que "meter 200 fichas en 15 días es un hecho excepcional" y no un "proceso de afiliación al uso".

Comisión gestora

Así, la dimisión de Rodríguez Palacios aboca a la disolución de la Ejecutiva municipal y la creación de una gestora. Implica, por tanto, el cese de Nogués como secretario de Organización. Considera que este paso permitirá "concentrar esfuerzos del partido y el Grupo Municipal" en la ciudad y ayudará "a superar de una mejor manera la delicada situación" actual. Asimismo, ha advertido de que en el plano personal le permite trasmitir "con mayor libertad" a los militantes la situación vivida en la Agrupación y sus "reiterados intentos de solucionar el conflicto, que por desgracia han sido infructuosos".

"Quiero también reafirmar mi compromiso con Alcalá: en el año 2023, el PSOE ganó las elecciones municipales con un 37,17% de los votos. Más de 35.000 vecinos y vecinas confiaron en nuestras siglas. Considero que el mayor reto que tenemos en Alcalá, como socialistas, es recuperar el gobierno de la ciudad y superar estos años nefastos y de desgobierno de la coalición PP y Vox", prosigue la misiva.

Javier Rodríguez Palacios firma la carta como "exsecretario general" y adelanta su "total disposición a colaborar" en lo que necesite la comisión gestora que designará el PSOE-M en los próximos días.