ALIANZA DE IZQUIERDAS

Compromís se plantea una lista conjunta para generales y autonómicas con IU, Sumar, Podemos y ERC

El diputado Alberto Ibáñez pide que Compromís lidere las listas e incluya a las demás fuerzas "con generosidad"

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Ana Cabanillas

Ana Cabanillas

Madrid
En plena reconfiguración de la izquierda, y con la incógnita de cómo articular esas candidaturas, Compromís abre un posible escenario donde exista una candidatura conjunta para las elecciones generales y las autonómicas liderada por el partido valenciana y que incluya a Izquierda Unida, Sumar, Podemos y ERC.

Así lo ha planteado su diputado Alberto Ibáñez en rueda de prensa del Congreso este martes, donde ha pedido abiertamente resolver en el corto plazo la decisión de Compromís sobre las alianzas para poder decidir sobre las coaliciones “desde el territorio” y evitar así que la fórmula definitiva se decida "en el último minuto" y “desde la M-30”, en alusión a Madrid.

El dirigente, de Iniciativa -corriente minoritaria de la formación valenciana-, admitió que el partido necesitaba "tiempo" para que se produjeran esos debates, pero se mostró partidario de tender puentes con el resto de fuerzas progresistas, a quien había que incluir en las listas "con mucha generosidad".

La propuesta de Ibáñez llega después de que la semana pasada Gabriel Rufián propusiera candidaturas conjuntas en distintas provincias con los partidos territoriales, para intentar maximizar escaños. Aunque en un primer momento planteó que algunos partidos renunciaran a presentarse en favor de otra candidatura, pero después matizóque se trataría de candidaturas de confluencia.

Las dificultades principales radican en Podemos, que rechaza compartir listas electorales con Sumar y que ha abierto su propia hoja de ruta en solitario, con el horizonte de situar a Irene Montero como candidata a las próximas generales.

