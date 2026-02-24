El choque entre el Govern y ERC por los presupuestos abre una crisis entre Illa y Junqueras

Si de una cosa ha presumido el Govern de Salvador Illapese a su minoría durante el año y medio que ha transcurrido de legislatura es de haber construido una relación de "confianza" con ERC, además de con los Comuns. Y eso es precisamente lo que ha quedado lesionado entre el president de la Generalitat y el líder republicano, Oriol Junqueras, a raíz del desencuentro con los presupuestos. Si Illa considera que su socio ha faltado a la palabra dada, que era que el sábado daría luz verde a iniciar la negociación de las cuentas, el presidente de ERC considera que es el Gobierno de Pedro Sánchez quien está incumpliendo con la recaudación del IRPF acordada para la investidura de Illa.

El clima se ha enrarecido hasta tal punto, que en el Palau de la Generalitat definen lo sucedido como "muy grave". Aunque mantienen que el objetivo es que la situación se desencalle y dicen que "hay margen" para que las cuentas salgan adelante, aseguran que están "preparados para todos los escenarios", en referencia a que el choque pueda acabar en elecciones, algo que, a juzgar por las encuestas, no interesa en estos momentos a ninguno de los implicados.

Choque de versiones

Fuentes del Govern sostienen que, hasta el viernes por la mañana, todo iba como ambas partes habían hablado: se priorizaba el consorcio de inversiones en infraestructuras, se dejaba el asunto del IRPF para más adelante -pasadas las elecciones en Castilla y León y Andalucía, cuando lo ven "más viable"- y, a partir de ahí, Illa explicitaba su compromiso con la recaudación de este tributo y Junqueras anunciaba el sábado el inicio de las negociaciones de las cuentas para que estas fueran aprobadas el 27 de febrero por el Consell Executiu. Sin embargo, todo se tuerce el viernes por la tarde tras la reunión que Junqueras mantiene con Sánchez en la Moncloa. Su equipo habla con el del president Illa y todo lo previsto salta por los aires.

"Estamos descolocados, pero debemos tener la cabeza fría", reconocían en el Govern durante el fin de semana, donde ha escocido también que los republicanos hayan roto la discreción y hayan hecho pública la conversación con el presidente del Gobierno. La llamada de Illa a su equipo a no cundir al pánico se ha plasmado este lunes en la decisión del president de "mantener" el calendario, que aseguran que Junqueras conocía a la perfección. "El president está determinado y sigue adelante con el plan que tenía ya hablado con ERC", anotan.

Una llamada a Sánchez

Que la situación entre el Govern y ERC pasa por su peor momento también se vio este mismo lunes a través de los republicanos. La secretaria general, Elisenda Alamany, acusó al president de no haber hecho lo suficiente para convencer al PSOE de que desencallara la recaudación del IRPF: "No ha hecho los deberes". Incluso le ha sugerido que llame directamente al presidente del Gobierno con quien mantiene una relación muy cercana. "Llamar al señor Sánchez es su responsabilidad y no la del señor Junqueras", ha dicho, aunque los socialistas han replicado que no entrarán en una dinámica de "presiones ni al PSOE ni a nadie".

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, este lunes en rueda de prensa. / Paula Roque / ERC

Fuentes republicanas esgrimen que el gran problema en todo este desencuentro ha sido que, aunque el viernes Illa mostrara su compromiso con la recaudación del impuesto, nunca ha seducido al PSOE para que hiciera algo similar. De hecho, desde ERC aseguran que ese mismo viernes el Gobierno les hizo llegar que seguía oponiéndose a cualquier cesión con este tributo, al menos por ahora. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no quiere dar ningún paso hasta que dé el salto a Andalucía para ser candidata. Así, ERC consideró que el compromiso de Illa estaba vacío sin un mínimo gesto del PSOE y decidió mantener el veto a las cuentas. De hecho, el sábado fuentes del Ministerio de Hacienda comunicaron que siempre habían sido "claros y contundentes" con su oposición a la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Generalitat.

Diálogo, pese a todo

En el ejecutivo catalán el convencimiento de que "no se puede afrontar" el año con unos presupuestos de 2023 prorrogados y suplementos de crédito, como en 2025, algo que también ha explicitado la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, una de las interlocutoras con los republicanos. No ven, por ahora, un clima que favorezca que se recupere un diálogo al más alto nivel antes del viernes, pero insisten en que los equipos negociadores continuarán trabajando con el objetivo único de que, pese a todo, se puedan aprobar los presupuestos pensando también no solo en las reclamaciones que hacen los agentes sociales, sino también los alcaldes, los de ERC incluidos.

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, este lunes en rueda de prensa. / Nazaret Romero / ACN

Como gesto, el PSC ya ha verbalizado que no considera que el desencuentro en los presupuestos deba perjudicar a otros asuntos que tienen entre manos, como el consorcio de inversiones en infraestructuras, que forman parte de un pacto de investidura que, insisten, están "cumpliendo". También en ERC, pese a todo, mantienen los puentes tendidos: "No nos levantamos de la mesa, continuamos negociando", sostienen. Eso sí, ven difícil que haya avances en los próximos días.

Estupefacción en los Comuns

El conflicto entre el Govern y ERC ha causado estupefacción en los Comuns, que justo alcanzaron un acuerdo para aprobar las cuentas la semana pasada con la limitación de la compra especulativa de vivienda como principal estandarte. El grupo encabezado por Jéssica Albiach, que admite que conocía que el 27 de febrero el president quería darle el espaldarazo a las cuentas en el Consell Executiu, emplazan a ambas partes a encontrar una "solución virtuosa" que permita salir del aprieto.

No obstante, ante el peor de los escenarios, que es que no se aprueben presupuestos, lamentan que todas las inversiones y programas nuevos acordados serían prácticamente insalvables con suplementos de crédito. A ellos, cuyo ‘no’ a los presupuestos de Pere Aragonès fue el detonante, precisamente, de las elecciones en 2024, no les queda otra ahora que esperar a que se reconduzca la situación.