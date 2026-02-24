Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Castilla y LeónFalla del VallèsPeste porcinaChemsexCarlos ILudwig BandAlta VelocidadBridgertonGrifolsEncuesta Castilla y LeónPremios Goya 2026
instagramlinkedin

Caso Azagra

La Audiencia de Badajoz exige al hermano de Pedro Sánchez su domicilio tras comprobar que dio el de su abogado

El organismo judicial da un plazo de 24 horas para aportar su dirección y recuerda que se deben entregar las citaciones personalmente

David Sánchez llega a los juzgados de Badajoz, en una imagen de archivo.

David Sánchez llega a los juzgados de Badajoz, en una imagen de archivo. / Santi García

Miriam Rubias

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Audiencia Provincial de Badajoz reclama a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, su domicilio después de comprobar que la dirección aportada previamente es la del despacho de su abogado.

La diligencia de ordenación ha sido emitida este martes para que se aporten los datos dentro de la causa que permanece abierta contra él y diez personas más por su presunta contratación irregular de la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios de esta institución. Este texto emitido por la Audiencia Provincial llega meses antes de que se celebre el juicio oral en la capital pacense, fechado entre el 28 de mayo y 4 de junio.

El organismo judicial da un plazo de 24 horas para aportar el domicilio real del procesado y recuerda que se deben entregar las citaciones personalmente. Reclaman esto tras haber aportado como domicilio particular la dirección del despacho de su letrado.

Además de David Sánchez, también se les reclama su domicilio particular a otros investigados. Es el caso de Luis María Carrero Pérez y Francisco Martos Ortiz. Según indica la Audiencia en su diligencia, tampoco han podido notificarles a ellos en la Diputación Provincial de Badajoz. Por ello, se les reclama su dirección o personarse en la secretaría de este órgano judicial. Para ello, también se les da 24 horas.

Caso Azagra

El juzgado de Badajoz abrió el pasado junio de 2024 diligencias de investigación contra David Sánchez, conocido como Azagra, y el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo. Además, otras nueve personas más también están citadas en calidad de investigado, entre ellos funcionarios, jefes de servicio y diputados.

Los presuntos delitos a los que se enfrentan son contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Este caso parte de la denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias.

Noticias relacionadas

David Sánchez fue contratado en julio de 2017 como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, que entonces presidía Gallardo, y desde 2021, fue jefe de la Oficina de Artes Escénicas de este mismo organismo. Además, también se juzga la contratación de Luis María Carrero, que en ese momento era asesor en Moncloa y que llegó a la institución provincial para desempeñar el cargo de jefe de Sección de las Actividades Transfronterizas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  2. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  3. Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
  4. Sánchez acumula más ministros reprobados en una legislatura que en el resto de la democracia
  5. El Gobierno insistirá con un tercer decreto si no logra atraer el apoyo de Junts al escudo social
  6. Plus Ultra logró con el 'amigo' de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid
  7. El capitán general de Canarias preparó otro golpe de estado tras el 23F
  8. Una segunda mujer, actriz de 'reconocida notoriedad', denuncia a Errejón por agresión sexual

Pardo de Vera ofreció su abogada a Ábalos tras declarar por primera vez por las mascarillas: "No estoy en la investigación que se sepa"

Pardo de Vera ofreció su abogada a Ábalos tras declarar por primera vez por las mascarillas: "No estoy en la investigación que se sepa"

El PSOE se la juega en Castilla y León para frenar la sangría de votos de las elecciones autonómicas

El PSOE se la juega en Castilla y León para frenar la sangría de votos de las elecciones autonómicas

Familiares y conocidos llegan para dar el último adiós a Tejero en Xàtiva

Familiares y conocidos llegan para dar el último adiós a Tejero en Xàtiva

Sánchez se lanza a recuperar el voto de las mujeres y se compromete a blindar el derecho al aborto tras el informe del Consejo de Estado

Sánchez se lanza a recuperar el voto de las mujeres y se compromete a blindar el derecho al aborto tras el informe del Consejo de Estado

El Supremo rechaza anular la condena al exfiscal general y le abre la puerta para pedir amparo al TC

El Supremo rechaza anular la condena al exfiscal general y le abre la puerta para pedir amparo al TC

¿Por qué Juan Carlos I no vuelve a España a vivir?

Sánchez critica la "oposición destructiva" de PP y Vox por su rechazo al escudo social, en el acto de inicio de la campaña electoral en Burgos, Castilla y León.

Felipe González, Delcy Rodríguez, Juan Carlos I y el "error griego"

Felipe González, Delcy Rodríguez, Juan Carlos I y el "error griego"