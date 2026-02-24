El presidente de Enagás, Antonio Llardén, liderará el Consejo Social de la Universitat de Barcelona

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, será designado este martes por el Consell Executiu como nuevo presidente del Consejo Social de la Universitat de Barcelona (UB). Sustituye en el cargo a Joan Corominas, por un mandato de cuatro años, renovable por un único periodo de la misma duración. El Consejo Social es el órgano mediante el cual la sociedad participa en la universidad. Cada una de las universidades públicas de Catalunya cuenta con un consejo social compuesto por quince miembros: nueve personas representantes de la sociedad catalana y seis miembros del consejo de gobierno de la universidad.

Nacido en Barcelona en 1951, Llardén es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Presidente de Enagás desde 2007, es también presidente de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), integrada por las principales compañías del sector energético de España.

Llardén es patrono del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y de la Fundación Princesa de Girona. También es miembro del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible y del Consejo de Acción Empresarial de la CEOE.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado distintos puestos de alta responsabilidad en los sectores de infraestructuras y energía, tanto en instituciones como en compañías como Gas Natural (actualmente Naturgy). Ha sido presidente de la patronal gasista Sedigas, miembro del Consejo Directivo de Eurogas y del Comité Ejecutivo de la International Gas Union (IGU). Llardén ha formado parte, asimismo, de la Comisión Ejecutiva y de la Junta Directiva del Club Español de la Energía.

En el ámbito universitario ha sido decano del Colegio de Ingenieros, miembro del Consejo Social y presidente de la Comisión Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), bagaje que le da amplios conocimientos sobre el mundo universitario.

A lo largo de su trayectoria también ha formado parte de los consejos de administración de instituciones y empresas como Telefónica, el Instituto Nacional de Industria, el Instituto de Crédito Oficial o la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. Ahora encara el reto de canalizar su experiencia al frente del Consejo Social de la Universitat de Barcelona.