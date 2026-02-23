Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salvador IllaJoan LaportaEl Mencho23FTemporal Nueva YorkGregorio MoránHuelga FerrocarrilsEnfermedades sangreValenciaIAMejillones intoxicadosDesayunos famosos
instagramlinkedin

Negociaciones

Vox centra las negociaciones con el PP en cerrar primero el programa de gobierno y después los cargos en Extremadura y Aragón

Abascal: "Mientras no haya un programa de gobierno claro, nosotros no vamos a hablar de nada más"

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, llega a una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox. Archivo.

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, llega a una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox. Archivo. / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Redacción / EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Vox y el PP comienzan esta semana un nuevo formato para negociar la conformación de gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón consistente en primero acordar medidas "concretas, claras y conocidas", un programa de gobierno, y después ocuparse de puestos. El objetivo es vencer "el clima de desconfianza" entre ambos partidos que se ha instalado en las conversaciones.

Así lo ha trasladado el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en rueda de prensa, donde ha detallado que las conversaciones que tendrán lugar esta semana en Extremadura y Aragón ya se producirán bajo este nuevo marco negociador. Fuentes de Vox matizan que han determinado la nueva estrategia para conversar con la dirección nacional del PP. Después, desde Arévalo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, sentenció que "mientras no haya un programa de gobierno claro, nosotros no vamos a hablar de nada más".

Garriga ha detallado que las conversaciones se pilotarán ahora en dos fases. La primera, "fundamental y primordial" es ponerse de acuerdo sobre medidas "concretas", "ideas" y "un plan de gobierno" que "no dé lugar a interpretaciones" y con unas garantías pactadas que aseguren su cumplimiento. La segunda fase serán los puestos que ocupe cada uno en esos eventuales gobiernos de coalición. "Primero hablar del qué y luego veremos quién va a hacer ese quién, y con qué garantías vamos a corroborar que eso se lleve a cabo", ha resumido el secretario general de Vox.

Noticias relacionadas

Por parte de los de Santiago Abascal, las negociaciones seguirán siendo híbridas, tendrán un parte regional y otra nacional, según informa Servimedia. Es decir, en Extremadura seguirán liderando las negociaciones Óscar Fernández y la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluís. En Aragón, por su parte, Lluís también estará en las negociaciones y, por parte de Vox Aragón, estará Alejandro Nolasco. Aseguraron que, por el momento, no saben a quién pondrá el PP en los equipos negociadores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  2. Junts, ERC, Comuns y CUP piden que Trapero comparezca por 'mentir' sobre la protesta en Montserrat
  3. Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y alegan que todo es nulo por la condena al Fiscal General
  4. ERC valida la corriente interna de Joan Tardà que defiende frentes de izquierdas como Rufián
  5. Encuesta CIS Castilla y León: PP y PSOE, en empate técnico a una semana para la campaña electoral
  6. La jueza del caso Plus Ultra ve incompatible que la abogada del Estado que defendió a la SEPI sea ahora letrada de un investigado
  7. Podemos se opone al plan de Rufián y alerta de que basar todo en un 'cálculo electoral' solo acabará con la izquierda
  8. Los grandes tenedores solo podrán comprar edificios para alquiler asequible y no para especular en Catalunya

Junts y PSC se disputan el apoyo de líderes locales de la antigua CiU para las municipales de 2027

Junts y PSC se disputan el apoyo de líderes locales de la antigua CiU para las municipales de 2027

Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón

Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón

Policías y guardias civiles piden la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior

La Policía convoca el trámite de sustitución del DAO mientras la oposición prepara una nueva andanada contra Marlaska

La Policía convoca el trámite de sustitución del DAO mientras la oposición prepara una nueva andanada contra Marlaska

La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide "una mínima verificación" de sus acusaciones

La Audiencia de Madrid anula la decisión de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un jurado y le pide "una mínima verificación" de sus acusaciones

Montero cree que el PP critica la desclasificación de los papeles del 23F por “miedo” a que se conozca su comportamiento

El abogado de la denunciante del exDAO sostiene que otra mujer dice haber sido agredida también

El abogado de la denunciante del exDAO sostiene que otra mujer dice haber sido agredida también

Illa asiste hoy a los Premios Empresa del Año, su primera intervención en un acto público tras su baja médica

Illa asiste hoy a los Premios Empresa del Año, su primera intervención en un acto público tras su baja médica