Agenda del president

Illa asiste hoy a los Premios Empresa del Año, su primera intervención en un acto público tras su baja médica

Talento innovador, tradición y tecnología para impulsar un modelo económico competitivo

La cervecera Damm cumple siglo y medio vendiendo por el mundo la imagen (y el sabor) de Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto este lunes

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto este lunes / Jordi Bedmar / Govern

Barcelona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, interviene este lunes en la entrega de los Premios Empresa del Año Banc Sabadell que organiza EL PERIÓDICO en el Palauet Casades de Barcelona y en el que se premiará el siglo y medio de trayectoria de la cervecera Damm. Se trata del primer acto público que hace el president al margen de la agenda circunscrita a la institución en el que tomará la palabra una semana después de su retorno al frente del Govern tras un mes de baja médica a causa de una osteomielitis púbica.

Los Premios Empresa del Año se han consolidado como un referente dentro el ecosistema socioeconómico catalán, como evidencia el hecho de que haya alcanzado su edición número 45. Se trata de unas distinciones que tienen por objetivo poner en valor el impacto positivo que las empresas generan sobre la ciudadanía.

Además, la intervención de Illa se producirá en un momento de relevancia política en Catalunya después de haber anunciado que el próximo viernes el Consell Executiu aprobará los presupuestos para que empiecen su tramitación parlamentaria. Desde que regresó de su baja médica, la actividad del president se ha centrado en las prioridades de su mandato, que pasan por carpetas como la vivienda y los servicios públicos, así como la negociación de las cuentas.

De hecho, este lunes ha escenificado una alianza con patronales y sindicatos y defendido que Catalunya "no puede esperar más" para tener unos presupuestos que considera imprescindibles para el impulso de los servicios públicos y el tejido social y empresarial.

