El PSC ve "margen" para negociar los presupuestos con ERC pero admite que asume un "riesgo" aprobándolos sin acuerdo previo

El PSC, como el president Salvador Illa, considera que no se pueden dar por perdidos los presupuestos de 2026 y que aún hay "margen" para negociar con ERC y que ese intercambio culmine con un acuerdo. Eso sí, avisan al partido de Oriol Junqueras que el asunto es lo suficientemente relevante para la ciudadanía como para no considerarlo un "juego táctico". No obstante, los socialistas reconocen que están asumiendo un "riesgo" aprobándolos en el Consell Executiu el próximo viernes sin que se hayan pactado antes con los republicanos, especialmente después de que desde la sede de Calàbria hayan advertido públicamente de que no lo hagan. Por ahora, no contemplan otro escenario, insisten, que no sea el de tener nuevas cuentas y esquivan las consecuencias que pueda tener no lograrlo.

"Catalunya no puede afrontar los retos de 2026 con unos presupuestos prorrogados de 2023 o con unos suplementos de crédito", ha asegurado la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, rechazando escenarios alternativos. De hecho, ERC ya deslizó en su consejo nacional el sábado que el plan B si no se aprueban presupuestos podría ser, de nuevo, la vía de los suplementos de crédito, algo que el PSC descarta en estos momentos.

El IRPF, en el momento "oportuno"

Tampoco consideran, como ha pedido ERC, que tengan ahora que convencer al Gobierno de Pedro Sánchez de nada, en referencia a la recaudación del IRPF vinculado al modelo de financiación. "No presionamos ni al PSOE ni a nadie, dijimos que cumpliremos todos los acuerdos y eso es lo que estamos haciendo", ha subrayado Moret, que ha asegurado que se trata de encontrar el "momento más oportuno" para que sea "viable" cada uno de los asuntos que tienen entre manos fruto de la investidura de Illa. "Nosotros en ningún momento hemos renunciado", ha insistido, además de dejar caer que la recaudación del IRPF "no era el punto neurálgico" del acuerdo de investidura, sino que lo eran el modelo de financiación y las infraestructuras como Rodalies.

En todo caso, Moret ha defendido que lo que el desencuentro no debería afectar al consorcio de inversiones, que está a punto de caramelo y en el que llevan trabajando las tres partes -Govern, ERC y Gobierno- desde hace meses y que también fue una de las carpetas de calado pactada con los republicanos. De hecho, hace una semana que Junqueras explicó que retiraban su proposición del IRPF en el Congreso para priorizar el consorcio, por más que quiso aclarar que no renunciaba a ninguno de los dos asuntos.