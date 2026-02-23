Prisión para el acusado de asesinar a cuchilladas a su esposa en Sarriguren (Navarra)

El juez de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del hombre acusado de matar el viernes a su esposa, de 28 años, a la que asestó con un cuchillo de grandes dimensiones al menos 34 puñaladas en el domicilio conyugal, en Sarriguren (Navarra).

Se acusa asimismo al hombre de haber agredido a su madre, suegra de la víctima, a la que hirió de gravedad. Todo ello sucedió, al parecer, en presencia de uno de los cuatro hijos del matrimonio, de 9 años.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, el magistrado califica inicialmente los hechos como constitutivos de sendos delitos de asesinato y tentativa de homicidio, ha informado el TSJN en un comunicado.

El imputado se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el juez.

A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional sin fianza y la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez destaca el riesgo de fuga existente debido a la gravedad de las penas contempladas, tanto por el delito de asesinato, castigado con entre 15 y 25 años de prisión, como por el de homicidio en grado de tentativa, penado con entre 10 y 15 años.

El crimen se produjo el pasado día 20, sobre las 19 horas, en el domicilio conyugal, situado en la avenida Reino de Navarra de Sarriguren.

El auto revela que, en el transcurso de una acalorada discusión con su mujer, el imputado “tomó un cuchillo de grandes dimensiones con el que asestó al menos 34 puñaladas a su esposa” y, seguidamente, acuchilló también a su propia madre. Uno de los cuatro hijos del matrimonio, de 9 años, habría presenciado los hechos.

Consta la “celopatía” del investigado. El informe forense constata la reiteración, así como una gran profundidad de algunas heridas, dos de las cuales fueron “mortales de necesidad” al entrar en el corazón, recoge la resolución judicial.

Por otra parte, el juez señala que la prueba documental aportada con el atestado “deja constancia indiciaria de la celopatía del investigado, quien habría desarrollado una necesidad extrema de control y una vigilancia persistente y agresiva a lo largo de su relación con la víctima”.

En este sentido, consta en la causa un informe pericial caligráfico reciente, fechado el pasado 7 de febrero, elaborado tras el sometimiento de la esposa, a solicitud de su marido, a una prueba de polígrafo como medio de conocer comportamientos pasados de ella desde que ambos se comprometieron.

Asimismo, la Policía Foral también ha aportado las grabaciones audiovisuales tanto del escenario del crimen como de la declaración prestada por el hijo que presenció la mortal agresión.

En la resolución judicial, el magistrado, que ha suspendido la responsabilidad parental del investigado sobre sus hijos, ha acordado derivar a los cuatro menores a los servicios sociales para que se resuelva sobre su situación de desamparo.