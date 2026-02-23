Illa exhibe el apoyo de sindicatos y patronales a los presupuestos mientras intentar convencer a ERC

La negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2026 entrará esta semana en una nueva dimensión. Hasta ahora, todo parecía relativamente encarrilado para llegar más pronto que tarde a un acuerdo final, pero el sábado se complicó con el rechazo formal de ERC a sentarse a negociar con el Govern alegando que no ve "garantías" de que cumpla con la recaudación del IRPF. Tras el portazo del partido de Oriol Junqueras, este lunes el president de la Generalitat, Salvador Illa, iniciará el camino para convencer a los republicanos con un acto en la Generalitat en el que exhibirá el apoyo de los sindicatos y las patronales a las cuentas.

El acto, que avanzó EL PERIÓDICO, estaba ya previsto antes de la negativa de ERC, pero ahora cobra más importancia. Para el Govern se trata de escenificar que, aunque por ahora no tenga los apoyos políticos a los presupuestos, sí tiene el aval de los principales agentes económicos y sociales de Catalunya. Está prevista la asistencia de los máximos representantes de CCOO, UGT, Pimec y Foment del Treball. Por parte de la Generalitat estarán, entre otros, la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, y el de Empresa i Treball, Miquel Sàmper.

De lo que se trata, pues, es de que el Govern exhiba músculo social para así conseguir arrastrar los votos que aún le faltan. Ahora mismo las cuentas tienen el 'sí' garantizado del PSC (42 escaños) y los Comuns (6), pero necesitan los 20 de ERC para llegar a los 68 que dan la mayoría exacta para poder sacar adelante la ley. En la última década, aprobar presupuestos en Catalunya nunca ha sido fácil. Los últimos fueron en 2023 y desde entonces solo se han encadenado prórrogas.

¿Situación reconducible?

El acto de este lunes también permitirá medir qué grado de decepción hay en el Govern con ERC. Hasta ahora, el ejecutivo catalán ha optado por una respuesta contenida al rechazo expresado por Junqueras para intentar mantener los puentes y poder reconducir la situación. En una entrevista el domingo con 'El País', Illa evitó polemizar con los republicanos y se mostró confiado en que podrá hacerles cambiar de posición: "Catalunya necesita presupuestos. No contemplo otro escenario. Yo cumpliré. Me dejaré la piel en ello".

El gran punto de fricción es la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat. ERC reclama avanzar en este asunto. Tiene la palabra del president de que así será, pero ningún gesto concreto del PSOE, que es lo que pide Junqueras. Al fin y al cabo, si algún día se pone en marcha la reforma legal, tendrá que pasar por el Congreso. Illa volvió a asegurar que está "comprometido" con este asunto, que está reflejado en los acuerdos de investidura. "Los vamos a cumplir desde posiciones de realismo", dijo.

Este lunes también se reunirá la dirección de ERC y comparecerá después ante los medios. Será la oportunidad de calibrar si el portazo a los presupuestos es definitivo o hay margen para el acuerdo. El sábado, Junqueras dio a entender que podría reconsiderar su 'no', pero necesita algo más que la palabra de Illa con la cuestión del IRPF. Su petición es que el president ejerza su "influencia" en el PSOE para que las cosas se muevan. Los republicanos plantean una vía concreta: presentar enmiendas conjuntas a la ley de financiación que abran la puerta a que la Generalitat pueda recaudar este tributo.

Vivienda, educación y atención primaria

Para contar con el apoyo de los sindicatos y las patronales a las cuentas, el Govern se ha comprometido a invertir más de 900 millones de euros en políticas de vivienda, un 22% más que los contemplados en las últimas cuentas públicas en vigor. El documento consensuado, al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, también se compromete a garantizar una inversión de 3.878 millones de euros en atención primaria y que esta sea al menos un cuarto de la inversión total en sanidad.

En materia de Educación, el Govern reserva unos 8.000 millones de euros y, más concretamente, se destinarán 30 millones de euros a combatir la segregación escolar. Otras partidas destacadas son los 20 millones de euros para el Pacte Nacional de Salut Mental y los 35 millones de euros para atender víctimas de violencia machista. Todas estas cantidades solo serán una realidad si Illa logra vencer las reticencias de ERC. Eso es lo que estará en juego a partir de este lunes.