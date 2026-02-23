ERC avisa a Illa tras anunciar que presentará los presupuestos sin su apoyo: "Mejor que no lo haga"

El Govern presentará los presupuestos el próximo viernes sin tener garantizado el voto de ERC a favor y, por lo tanto, sin tener garantizada tampoco su aprobación definitiva. El movimiento ha cogido por sorpresa a los republicanos que, sin embargo, han asegurado que no se sienten presionados y que esto no les hará cambiar de opinión. ERC se mantiene en que, si no tiene "garantías" de que habrá avances concretos para que Catalunya pueda recaudar del IRPF, rechazará las cuentas catalanas.

La encargada de fijar el posicionamiento ha sido la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, que ha asegurado que el movimiento de Illa tiene muchos riesgos para él. "Mi recomendación es que no lo haga. Si lo hace es su decisión, pero nuestro posicionamiento está muy marcado y es coherente. Tenemos una semana por delante, pero ya se pueden imaginar cuál será nuestro voto", ha dicho. El voto de ERC, ahora mismo, sería el no y las cuentas quedarían rechazadas. Illa no ha conseguido aprobar unas cuentas nuevas desde que accedió al cargo en agosto de 2024.

Pasan cosas rarísimas cuando uno presenta presupuestos sin los votos atados Elisenda Alamany — Secretaria general de ERC

Para argumentar su advertencia, Alamany ha recordado la "experiencia" que tiene su partido con este asunto. En febrero de 2024, hace dos años, el entonces Govern de Pere Aragonès (ERC) presentó los presupuestos sin tener atado el apoyo de los Comuns y la operación no le salió bien. Los Comuns no cedieron, Aragonès se quedó sin presupuestos y convocó unas elecciones que fueron una debacle para los republicanos.

"Mi experiencia como ERC es que no lo haga si no tiene los votos atados. Pasan cosas rarísimas cuando uno presenta presupuestos sin los votos atados. Sin los votos es mejor que uno no presente un presupuesto", ha advertido Alamany con ironía. Aquellas cuentas fallidas de 2024 aún pesan en la memoria colectiva del partido de Oriol Junqueras. Como las elecciones fueron un golpe tan duro para ERC, más de un dirigente republicano se arrepintió luego de no haber tenido más paciencia para negociar las cuentas.

"Mecanismos legislativos" sobre el IRPF

La decisión de Illa de presentar las cuentas sin tener los apoyos garantizados se ha producido porque el sábado ERC comunicó formalmente que no quiere negociar. Solo se puede entender, por lo tanto, como un mecanismo de presión hacia los republicanos. Alamany, sin embargo, ha tratado de trasladar esta presión al propio Illa, a quien ha responsabilizado de que Catalunya no tenga cuentas.

Llamar al señor Sánchez es responsabilidad de Illa y no del señor Junqueras Elisenda Alamany — Secretaria general de ERC

El argumento de los republicanos es que el PSC no ha hecho lo bastante para convencer al PSOE de que cediera con la recaudación del IRPF. Y como no lo ha hecho, ahora ERC no puede negociar las cuentas catalanas como si nada hubiera pasado. Así, para Alamany, si realmente Illa quiere unos presupuestos, debe implicarse personalmente en el tema de la recaudación. Incluso le ha sugerido que llame directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación muy cercana. "Llamar al señor Sánchez es su responsabilidad y no del señor Junqueras", ha dicho.

ERC se agarra a que la recaudación del IRPF fue un compromiso que el PSC asumió hace más de un año a cambio de investir a Illa y que, transcurrido todo este tiempo, no ha habido avances porque el PSOE lo rechaza. Así, los republicanos se han mantenido en que para negociar las cuentas catalanas deben quedar claros antes que "mecanismos legislativos" asume el PSOE para que Catalunya recaude este tributo.