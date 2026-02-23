Ortega Smith, de fundador de Vox a oveja negra: el portavoz del Ayuntamiento de Madrid se niega a dejar su cargo

Cuando a principios de año le preguntaron si repetiría como candidato municipal de Vox en 2027, dijo que por él encantado, pero que la respuesta dependía de otros. Ahora que esos otros han dado su respuesta, Javier Ortega Smith se ha rebelado contra ella. Tras relevarle como secretario general en 2022 y como vicepresidente en 2024, apartarle de las portavocías del Congreso y echarle de la Ejecutiva nacional, la dirección del partido ha tratado ahora de darle ahora la puntilla relegándole como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y, a la postre, expulsándole del partido. Pero, haciendo gala del carácter expeditivo que le caracteriza, Ortega Smith ha dicho que a él no le aparta nadie y que, si hace falta, irá a los tribunales.

Fue el pasado 12 de febrero cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox acordó por unanimidad su cese como portavoz municipal, según adelantó la semana pasada Vozpópuli, y el nombramiento de Arantxa Cabello como sustituta. Ortega Smith se negó en redondo a acatar la decisión, a lo que la interna reaccionó abriendo un expediente disciplinario para expulsarle del partido de forma cautelar. Decisión que el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, comunicó por escrito el jueves al Pleno del Consistorio madrileño, según informó esa misma mañana la vicealcaldesa, Inma Sanz.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz dijo que el escrito ya obraba en su poder y que estudiarían su contenido para ver "cuál es la situación que se pueda producir", sin querer entrar a mojarse en el tema. La respuesta llegó al día siguiente por boca del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que tras un acto de toma de posesión de nuevos bomberos municipales afirmó que Vox no puede pretender que sea el Ayuntamiento el que "decida quién es su portavoz", sino que es "una cuestión que tiene que decidir el Grupo Municipal".

Algo que, según el regidor popular, no han hecho en absoluto, pues el mismo jueves fue Ortega Smith quien ejerció como representante en la Junta de Portavoces sin que "ningún concejal hiciera indicación alguna en sentido contrario". Para Almeida, es Vox quien se ha metido en un "lío descomunal", no el Ayuntamiento, y es Vox quien tiene que "entenderse" con su grupo municipal para salir del mismo. "Sorprende el lío en el que se ha metido Vox desde el punto de vista jurídico y procedimental", apuntó el viernes, "pero bueno, debían querer darle un escarmiento a Javier Ortega".

Escarmiento que el susodicho no está dispuesto a aceptar con la cabeza gacha. El mismo viernes y desde el mismo acto, el todavía portavoz a efectos prácticos lanzó una larga diatriba contra la "estrategia de persecución" y de "intento de silenciamiento" emprendida por la dirección de Vox contra él. Con la "conciencia muy tranquila" y el convencimiento de haber actuado con "lealtad y coherencia" desde el principio, Ortega Smith aseguró ante los medios presentes en la Casa de Campo que no va a "tolerar de ninguna manera esa asquerosa y repugnante guerra sucia" de bulos, mentiras y difamaciones.

Quienes por un instante han podido creer que "Ortega va a bajar la cabeza", que "Ortega se va a callar", dijo el propio Ortega, que "pierdan toda esperanza". Seguro de que su comportamiento ha sido "ejemplar" en todo momento y de que ni él ni sus compañeros merecen lo que "están sufriendo", el exboina verde está dispuesto a "pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos". Para ello recurrirá a "lo que tenga que recurrir" y está dispuesto incluso, si no le dejan otro camino, a recurrir a los tribunales para "defender su honorabilidad".

La izquierda madrileña también se ha referido a la cuestión. En una línea parecida a la del alcalde, la portavoz socialista, Reyes Maroto, declaró el viernes que lo que está sucediendo son "rencillas internas" de la "ultraderecha" que, en todo caso, "tienen que resolver entre ellos". Por su parte, la líder de Más Madrid, Rita Maestre, elevó el tono, calificando lo sucedido de "bochorno" y de una muestra de que ni Vox es capaz de "controlar" a su grupo municipal ni Ortega Smith es capaz de "hacerse respetar" por este.

Con estos mimbres, el Pleno municipal que se celebra este martes se prevé movido. La gran preocupación en el seno de Cibeles es que, de concretarse la expulsión, Ortega Smith quede como concejal no adscrito, una casuística que Almeida ya ha mandado estudiar al presidente del Pleno, Borja Banjul, en "qué situación quedaría el grupo municipal Vox" desde el punto de vista material y legal. En este sentido, Maroto descartó en sus declaraciones que se pueda formar un grupo mixto en el hemiciclo, recordando que una sentencia judicial ya declaró irregular esta fórmula en el anterior mandato.

Cadena de desencuentros

Compañeros de batallas durante casi dos décadas, este es el último de una larga cadena de desencuentros entre Ortega Smith y Santiago Abascal. Quien fuera uno de los fundadores del partido ha ido perdiendo influencia tras varios choques con el líder de Vox. Llegó a ocupar la Secretaría General y la Vicepresidencia, pero en enero de 2024 quedó relegado a un puesto de vocal y, finalmente, salió de la dirección el pasado diciembre. En el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta noviembre, y también perdió sus puestos en las comisiones de Interior y de Justicia. El único cargo que conservaba al entrar el nuevo año era el de portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

En los últimos meses, además, ha protagonizado episodios que desde la cúpula se han leído como gestos de desafío. Acudió a la presentación del think tank de su amigo Iván Espinosa de los Monteros- una figura incómoda para el partido- y se dejó ver en la tribuna de autoridades durante el desfile militar del 12 de octubre, pese a que Abascal decidió no asistir por su desacuerdo con el Gobierno.

Noticias relacionadas

Cuando fue relegado en el Congreso en noviembre, Ortega Smith aseguró estar “sorprendido” por una decisión que consideraba “equivocada e injusta”. Después, él y Abascal cruzaron declaraciones con un símil futbolístico: el líder de Vox respondió que hay que “aprender a ceder paso” y que en el partido “hay un gran banquillo”. El diputado, por su parte, se comparó con un “delantero” con experiencia que sabe “meter goles”. Más recientemente, el portavoz en entredicho ha acusado a la directiva de cometer "injusticias y arbitrariedades" y ha criticado la "manifiestamente mejorable" democracia interna"; además de señalar directamente a Abascal acusándole de no ir de frente y "mandar a otros" para tratar de apartarle.