Junts y PSC se disputan el apoyo de líderes locales de la antigua CiU para las elecciones municipales de 2027

El fichaje de Xavier Trias como candidato de Junts a las elecciones municipales de 2023 en Barcelona volvió a unir buena parte del mundo posconvergente que hasta entonces se había mantenido al margen del partido de Carles Puigdemont cuando este rompió el carnet del PDECat. Jordi Turull, al frente de la secretaría general, firmó acuerdos de colaboración con alcaldes como Marc Castells en Igualada, que dos años antes había competido contra ellos con la lista de Àngels Chacón al Parlament, o Xavier Fonollosa en Martorell. Sin embargo, la reconciliación no fue suficientemente sólida como para aguantar en los acuerdos supramunicipales que se dieron después de pasar por las urnas, ya que algunos de ellos apoyaron al PSC. Castells y Sergi Vallés, de Impulsem Penedès, se desmarcaron de Puigdemont y apoyaron la investidura de la socialista Lluïsa Moret como presidenta de la Diputación de Barcelona. "Somos 'Impulsem Penedès', no 'Impulsem Brussel·les'", llegaron a afirmar en uno de los momentos de mayor tensión en la negociación.

Con este recuerdo aún presente, tanto Junts como el PSC han empezado ya a preparar las elecciones municipales de 2027 para engrosar sus respectivas listas a las alcaldías. De momento, la formación liderada por Puigdemont ha renovado el convenio para concurrir de forma conjunta con Impulsem Lleida, y en el partido dan por hecho que harán lo mismo con Impulsem Penedès. "Quedan algunos flecos", señalan desde la dirección posconvergente, aunque por su parte ya dan por bueno el contenido actual del redactado. Según el partido local, en cambio, no hay prisa y el pacto no se cerrará hasta dentro de medio año. Actualmente, ya hay un preacuerdo, reconocen, pero aún está pendiente de ser validado por los asociados y, por lo tanto, podría sufrir cambios. Este pacto, que ya se empezó a negociar hace un año, también incluiría que Castells repita en la capital del Anoia, como ocurrió en 2023.

Fuentes consultadas por EL PERIÓDICO de ambas formaciones descartan que el nuevo convenio de colaboración establezca algún tipo de cláusula para evitar discrepancias en los entes supramunicipales como las que se dieron en 2023. Desde la dirección de Junts restan importancia al asunto y aseguran que "lo importante son las alcaldías". "Trabajamos para ir a la una, para entendernos, seguro que nos pondremos de acuerdo con esto", señalan las mismas fuentes, que reconocen que los electos supramunicipales "los elige el territorio". Impulsem Penedès quiere mantener "toda la autonomía", como en 2023. Consideran que entonces no rompieron ningún acuerdo y que la divergencia no fue tal.

En el PSC están haciendo una radiografía territorial para detectar dónde tienen margen de crecimiento e incidencia, pero dan por descontado que los alcaldes del Penedès se presentarán con Junts. "No tendría mucho sentido que fuéramos juntos", argumentan alegando que tienen ejes ideológicos distintos. Lo que sí que reconocen es que buscarán es reeditar los acuerdos supramunicipales que tienen con ellos, tanto para gobernar la Diputació de Barcelona como los consejos comarcales del Alt y el Baix Penedès, Garraf y Anoia, así como la Mancomunitat Penedès-Garraf.

La dirección de Junts también da por hecho que repetirá el pacto con Fonollosa en Martorell, aunque aún no han empezado como las conversaciones formales, y también se presentará en varios municipios con Convergents, el partido del exconseller Germà Gordó. Las dos formaciones ya han acordado ir juntas en los seis consistorios del Garraf -destacan Sitges y Vilanova i la Geltrú-, además de en Sant Jaume dels Domenys y Prat de Compte.

Pero del antiguo mundo convergente aún queda otro actor: Ara Pacte Local, la plataforma municipal que agrupa otra parte del antiguo PDECat y de la que forma parte el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, además de una amplia amalgama de formaciones locales. La organización prevé presentar más de 200 candidaturas, y fuentes de la cúpula de la plataforma reconocen estar en conversaciones tanto con el PSC como con ERC para ir en coalición en algunos de los grandes municipios donde se quedaron cerca de obtener representación. Además, su voluntad es reeditar los entendimientos con estos dos partidos en los entes supramunicipales, actualmente gobiernan con ellos en la Diputación de Lleida y también están en los gobiernos del Baix Penedès -con PSC y Junts- y en Osona -con Junts y ERC. También puede haber algún acuerdo en algún municipio con el partido liderado por Puigdemont, pero lo circunscriben a un hecho puntual en "clave local".

Con Junts aún hay resquemor de épocas pasadas, mientras que con el PSC hay buena sintonía. Una de las voces con ascendencia dentro de Ara Pacte Local es el exlíder del PDECat David Bonvehí, actualmente director general en el Govern de Salvador Illa. "Intentamos tener buena relación con el partido que está en la Generalitat", aluden desde la dirección, que recuerdan que también hubo cargos vinculados a la plataforma en el Govern de Pere Aragonès y que advierten de que no quieren "encasillarse con nadie". Fuentes del PSC, por su parte, explican que tienen "muy buena relación" con Ara Pacte Local y que son plenamente conscientes de que no quieren aliarse con Junts, así que, aunque formalmente no tienen una negociación abierta de cara a las municipales, sí que admiten conversaciones en algunos municipios.

A pesar de que aún queda un año y medio para las municipales, Junts ya ha confirmado una decena de candidatos como Ramon Bacardit en Manresa, Meritxell Lluís en Terrassa, Arnau Torrillas en Granollers o Mònica Gallardo en Sitges; y hay unos cincuenta procesos abiertos para sus elecciones en toda Catalunya, según fuentes del partido. La dirección no prevé tener todos los alcaldables escogidos hasta enero o febrero de 2027, y quieren guardarse alguna "sorpresa", pero prevén tener el "gran grueso" confirmado antes de las vacaciones de verano.