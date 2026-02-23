Junts pone en duda el rechazo de Junqueras a los presupuestos de Illa: "ERC acepta todas las zanahorias"

Junts no da credibilidad al rechazo de ERC a negociar los presupuestos de la Generalitat. "Vemos continuamente que hay un intercambio de zanahorias y que ERC las va aceptando todas", ha afirmado el secretario general del partido, Jordi Turull, después de que este fin de semana Oriol Junqueras haya asegurado que no se dan las condiciones para sentarse en la mesa de negociación al no haber garantías de que Catalunya podrá recaudar el IRPF, tal y como se había pactado durante la investidura de Salvador Illa.

Sin embargo, el posconvergente ha dicho no estar "preocupado" por las cuentas, sino por el pacto alcanzado la semana pasada entre el Govern y los Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda. El dirigente de Junts ha asegurado que Illa está "comprando el modelo Colau". "Estamos dispuestos a hablar de lo que haga falta, pero mientras haya este Govern subordinado a Madrid y que hace políticas que perjudican a las clases medias y trabajadoras, no nos encontrarán", ha rematado.

Turull se ha expresado así en declaraciones desde la estación de Sants, en el marco de una acción que ha realizado el partido para criticar el funcionamiento del servicio de Rodalies de Catalunya. La formación no da su brazo a torcer, a pesar de que el president Illa no ha atendido ninguna de sus principales demandas: cesar a la consellera Sílvia Paneque, rescindir el contrato con Renfe y denunciarlos a los tribunales o someterse a una cuestión de confianza. Este lunes, los posconvergentes se han citado en más de 70 estaciones de Rodalies de Catalunya para protestar contra el funcionamiento del servicio y repartir folletos con el lema "echemos a Renfe" y pidiendo un traspaso completo a la Generalitat.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, entregando un folleto de la campaña impulsada por el partido para denunciar el servicio de Rodalies de Catalunya / Junts

Un mes después del accidente en Gelida, que provocó un importante caos ferroviario, los posconvergentes insisten en que legalmente es posible que Ferrocarrils de la Generalitat se convierta en el operador de toda la red. Además, insisten en que republicanos y socialistas han pactado un "traspaso fake", porque la nueva empresa Rodalies Catalunya será propiedad de Renfe en un 50,01%. También denuncian que el Govern no haya atendido la demanda del Parlament de denunciar Renfe y Adif a los tribunales, ya que se aprobó una moción en este sentido hace dos semanas.

El partido ya realizó una acción similar en abril de 2025, después de otra crisis de movilidad en la red. Entonces, repartieron "lotes de supervivencia" para los usuarios afectados por los retrasos y las cancelaciones.