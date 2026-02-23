Aniversario del golpe
ERC acusa a Sánchez de sacarse de la "chistera" la desclasificación del 23-F y Junts lo ve "arqueología política"
Los posconvergentes piden conocer también todos los documentos de "las cloacas del Estado"
El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23-F
La Operación Galaxia, los golpistas siempre llaman dos veces
Aprovechando el aniversario del golpe de Estado del 23-F, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros desclasificará todos los documentos relacionados con la entrada del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso. La noticia ha despertado múltiples reacciones de los principales socios del Gobierno, entre ellos ERC y Junts. A pesar de aprobar la decisión, los dos partidos la ven oportunista.
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha acusado a Sánchez de sacarse de la "chistera" esta medida para "tapar" sus problemas "de gestión y liderazgo". En una entrevista en RNE, la republicana ha asegurado que "ya era hora", pero ha reconocido no tener "mucha esperanza" con el anuncio del jefe del Ejecutivo.
En un sentido similar, su homólogo en Junts, Jordi Turull, ha asegurado qye la desclasificación solo servirá para la "arqueología política" y ha retado al presidente del Gobierno a hacer lo propio con todos los documentos relacionados con "las cloacas del Estado". Así, ha recordado que su partido ha pedido al Congreso conocer todos los archivos relacionados de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona o los relativos a los espionajes a líderes independentistas con Pegasus. Por ello, ha reclamado que no tengan que "pasar 50 años" para "conocer toda la verdad".
En declaraciones desde la estación de Sants, donde dirigentes posconvergentes se han citado para llevar a cabo una acción contra el servicio de Renfe, Turull ha asegurado que la "resistencia" a desclasificar todos estos informes "genera más dudas", aunque ha afirmado estar ya "acostumbrado" a ello. "Supongo que les caería la cara de vergüenza con lo que puede llegar a salir", ha espetado.
La decisión se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes y se hará efectiva el miércoles 25 con su publicación en el BOE. Sánchez ha dado a conocer la noticia en un mensaje en sus redes sociales, en el que señaló que "la memoria no puede estar bajo llave". "Mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", ha rematado.
