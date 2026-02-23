Juanma Moreno confirma las elecciones en junio "salvo que ocurra algo anormal"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantiene su hoja de ruta. Agotará la legislatura y las elecciones autonómicas serán en torno al mes de junio. Así lo ha vuelto a confirmar durante un acto celebrado en Aljaraque en el que ha subrayado que no habrá cambios tras los últimos resultados electorales de Aragón y Extremadura y los efectos del tren de borrascas. "La idea es agotar la legislatura salvo que no ocurra algo anormal".

Juanma Moreno mantiene desde hace meses públicamente que agotará la legislatura y que no habrá adelanto electoral, un planteamiento que sólo ha anunciado que cambiaría si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera decidido adelantar los comicios que están previstos para 2027 cuando finaliza la legislatura.

"Yo quiero agotar la legislatura, y eso significa que se agota en junio, semana arriba, semana abajo, con respecto a hace cuatro años, pero en las mismas fechas, salvo que ocurra algo anormal que no esperamos", ha abundado Moreno, quien se ha comprometido así a "cumplir con el mandato que nos dieron los ciudadanos" en 2022, con esa "mayoría suficiente" que le permite que la legislatura dure "cuatro años".

Las ayudas no cambian los planes

El presidente andaluz ha vuelto a confirmar esta decisión y ha subrayado que los temporales y el plan de recuperación que se ha activado tras las borrascas no alterarán en ningún caso el calendario. "No afectan al hecho de que se disuelva el Parlamento y se entre en un proceso electoral. Por lo tanto, esa ayuda va a llegar exactamente igual que si tuviéramos gobierno. Los planes siguen intactos".

Tampoco ha tenido influencia alguna los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón y de Extremadura, comicios en los que el PP ha obtenido mayoría de diputados pero sin obtener la mayoría absoluta. En ambos casos el PSOE se ha desplomado y Vox ha experimentado importantes subidas llegando incluso a duplicar sus escaños. Las encuestas, de momento, plantean un escenario similar para Juanma Moreno con mayoría suficiente para gobernar pero con necesidad de alcanzar acuerdos con Vox.

El PSOE tampoco ha cambiado su estrategia por estas dos circunstancias. La vicepresidenta del Gobierno y candidata, María Jesús Montero, mantiene su intención de agotar al máximo su presencia en el Consejo de Ministros y compatibilizarlo con su papel de candidata y secretaria general del PSOE-A.