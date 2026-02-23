El consultor político de Mazón contradice a los escoltas y dice que trabajó con él 20 minutos en el Palau de la Generalitat

Josep Lanuza Navarro, un destacado miembro del núcleo duro del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, contratado por el Partido Popular desde antes de la dana de 2024 como asesor, ha declarado este lunes ante la jueza que investiga la tragedia. A Lanuza, politólogo y consultor, se le atribuye la estrategia política tras el 29 de octubre de 2024 y buena parte de la responsabilidad de la batalla de relatos surgida tras la riada, que desde la Generalitat Valenciana ha pasado por culpar a las agencias estatales (la Aemet y la CHJ) de las graves consecuencias de la dana, con 230 fallecidos.

Lanuza ha declarado que el 29 de octubre esperaba a Mazón en el Palau de la Generalitat para analizar la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y la estrategia a seguir en los presupuestos de la Generalitat, que estaban a punto de celebrarse. El consultor político ha facilitado un nuevo horario de llegada de Mazón al Palau de la Generalitat: "entre las 19.30 y 19.42 horas". Un horario que contradice la versión facilitada por los escoltas de Mazón que ubicaron la llegada del presidente de 19.45 a 19.50 horas. Aunque la franja horaria facilitada por Lanuza le permite defender que tuvo una reunión "de trabajo" con el entonces presidente de la Generalitat de 20 a 25 minutos, según fuentes conocedoras de su declaración.

Ante la evidente contradicción entre la nueva versión facilitada por Lanuza y la que ofrecieron tanto los escoltas como el chófer, la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, ha preguntado directamente al testigo sobre esta divergencia de versiones. "No coincide con lo que dijeron los escoltas, que [Mazón] subió a su despacho y bajó enseguida a una hora mucho más cerca que las 20 horas… No sé a quién me tengo que creer si a usted o a los tres escoltas…", ha asegurado la jueza de la dana. "Yo le digo como lo recuerdo", ha respondido el politólogo quien ha demostrado tener una memoria un tanto selectiva.

En esa reunión de 20-25 minutos antes de las 20 horas, Mazón hizo o recibió cinco llamadas del secretario autonómico de infraestructuras, el secretario autonómico del gabinete del presidente regional, la directora general de la Secretaría del gabinete del president, la consellera de Justicia e Interior y la directora general de organización, coordinación y relaciones institucionales. "¿De qué hablaba el presidente en esas conversaciones? ¿Alguna era de la emergencia?", se ha interesado la magistrada. "Que yo le escuchara no", ha asegurado. La explicación que ha dado Lanuza en sede judicial es que él no escuchaba la llamada. Y que únicamente tenía información de lo que le contaba Mazón al colgar. El politólogo recordaba que en una llamada, no recordaba cuál, "había un problema con una presa".

Lanuza también habría sido quien informó a Mazón sobre la dimensión de la tragedia: "Presidente, hay muchos muertos", según la información publicada por Levante-EMV el pasado 26 de octubre. Lanuza respondió en un escrito remitido a Levante-EMV, tras esta información, que era "falso" que el presidente autonómico llegara a las 20 horas al Palau de la Generalitat. "En ese momento fue cuando nos fuimos al Centro de Emergencias, pero el presidente había llegado con anterioridad. Yo mismo estuve presente mientras realizaba llamadas y hablando con él en su despacho", aseguró. Una versión que hoy ha ratificado Josep Lanuza ante la jueza de la dana. La acusación popular y particular que ejerce Ciudadanos ha preguntado a Lanuza por la noticia que publicó Levante-EMV en su edición digital y en papel del 26 de octubre: "Presidente, hay muchos muertos". El consultor del PP ha declarado que esta información "es falsa". "Ejercí el derecho de rectificación", ha subrayado. En esta información, Levante-EMV también reveló que Mazón acompañó hasta el aparcamiento de la Plaza de Tetuán a la periodista con la que compartió la larga sobremesa en el restaurante El Ventorro, y que después se corroboró en la instrucción judicial.

Acompañó a Mazón a su llegada al centro de coordinación

A Lanuza también se le ha preguntado por el trayecto en el que acompañó a Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias, donde llegaron a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024, diecisiete minutos después del Es Alert de las 20.11 horas que investiga la jueza de la dana junto al de las 20.57 horas, al considerarlos "tardíos y erróneos". En este trayecto en coche en las horas cruciales de la dana, viajaban en el mismo coche Mazón, Lanuza y la jefa de prensa Maite Gómez. De ahí que la jueza de la dana decidiera citarlos por si "pudieron oír cualquier comunicación sobre el envío de la alerta [el Es Alert de las 20.11 horas], relevante por ello para la causa" cuando estaban de camino al Centro de Coordinación de Emergencias donde estaba reunido el Cecopi. Ambos llegaron con Mazón a las 20.28 horas. La magistrada de la dana también confiaba en que la declaración de Lanuza y Gómez permitiera conocer lo que sabían de "alguna conversación del señor Mazón con la señora Pradas a las 19.43 y a las 20.10 horas".

Un trayecto del que Lanuza sólo recordaba que Mazón habló con la consellera Salomé Pradas para decirle que "ya estaban de camino" y con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Aunque el politólogo aseguraba "no recordar nada". Una respuesta que ha provocado una nueva respuesta escéptica por parte de la jueza de la dana quien ha llegado a asegurar que esa respuesta "no era creíble" porque Lanuza iba "en el mismo coche" que Mazón por lo que no podía alegar que no escuchó lo que decía. Lanuza ha llegado a justificarse en que no recordaba la literalidad. Sí ha revelado que Mazón mostró "preocupación por Forata". El Es Alert les llegó, según ha confirmado, cuando aún iba por la margen izquierda del río, a la altura de Pont de Fusta en dirección a la localidad de l'Eliana.

Experto en contramarketing y comunicación política

Josep Lanuza es un experto en contramarketing, comunicación política y en contrarrestar relatos. Una especie de 'sherpa' especializado en crisis políticas, pero también en "campañas sucias" pensadas y ejecutadas para desincentivar el voto en la izquierda, como demostró una investigación periodística en 2019-2020. En estas lides se forjó junto a uno de los consultores más conocidos en el panorama español actual, Aleix Sanmartín, al que algunas fuentes sitúan ahora asesorando a Alberto Núñez Feijóo. Sanmartín presume en su página web de ser "el máximo especialista en ganar elecciones imposibles". Se atribuye los éxitos de Salvador Illa (PSC) en Cataluña y los de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) en Andalucía. Y "asesoramientos" al expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara (PSOE), al de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), y al valenciano Ximo Puig (PSPV), para quien hizo trabajos en 2014 para acceder a la secretaria general de los socialistas valencianos y también en la precampaña electoral autonómica de 2019.