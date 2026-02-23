Pisarello explorará con PSC, ERC y CUP "un frente amplio" para las elecciones municipales en Barcelona

Nuevo movimiento de los Comuns en plena ebullición de las izquierdas: Gerardo Pisarello, flamante alcaldable a las elecciones municipales de 2027 en Barcelona, ha anunciado que empezará una ronda de contactos con partidos y movimientos sociales de la capital catalana para explorar un "frente amplio", es decir, la posibilidad de configurar una candidatura conjunta. El dirigente ha precisado que el llamamiento va dirigido al PSC, ERC, CUP y partidos como Podem y que el objetivo es crear una alianza política, social y cultural para hacer frente a la extrema derecha empezando por el ámbito municipal. La iniciativa llega dos días después de que Sumar, Izquierda Unidad, Más Madrid y los Comuns hayan relanzado su entente y de que también el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, haya hecho un llamamiento a configurar un "frente de izquierdas" para las próximas generales.

"Me dejaré la piel, sin pedirle a nadie que deje de ser quien es. Necesitamos candidaturas el máximo de unitarias posibles a toda escala", ha reivindicado el también diputado y secretario primero de la mesa en el Congreso. Y, consciente de que es muy difícil que la propuesta cuaje, si esa lista conjunta no es viable, ha apuntado que trabajará igualmente para que encontrar la "máxima cooperación" entre las izquierdas a nivel programático. No se trata, ha matizado, solo de pararle los pies a la extrema derecha, sino de tejer una agenda de transformación de la ciudad que tenga como prioridades la vivienda, la turistificación masiva y el encarecimiento de la vida.

Un "deber histórico"

"Tenemos el deber histórico de explorar todas las formas de entendimiento", ha sentenciado, además de señalar que los ciudadanos acumulan ya en todo el mundo "demasiadas experiencias" de lo que supone que la extrema derecha tome el poder. El ejemplo a seguir, ha especificado, es el acuerdo que se ha dado entre el PSC, ERC, Comuns y la CUP en el Parlament para regular los alquileres de temporada, además de defender que ahora Barcelona debería ser la primera ciudad en limitar la compra especulativa de vivienda una vez se apruebe esta normativa en Catalunya.

La ronda de contactos que iniciará Pisarello será con carácter discreto para intentar que llegue a buen puerto. En estos momentos, cada una de las formaciones interpeladas está dispuesta a presentar su propia lista, incluso Podem, que se está movilizando para tener su propia papeleta en los comicios de Barcelona. Aunque los socialistas estén incluidos en esos encuentros, los Comuns manifiestan escepticismo ante la respuesta que pueda dar el alcalde Jaume Collboni. De hecho, reconocen que con el PSC serán especialmente "exigentes" porque consideran que su gobierno en Barcelona está "dormido" y dejando de lado a los vecinos con actitudes como la de "bloquear" la aprobación de una nueva normativa urbanística que acabe con los alquileres de temporada y de habitaciones.

¿Y Bob Pop?

En su primera comparecencia pública tras haber ganado las primarias de Barcelona en Comú para ser candidato, Pisarello también ha llamado a su formación a movilizarse distrito a distrito para poder recuperar la alcaldía de la capital catalana. Como avanzó EL PERIÓDICO, el dirigente compaginará su rol de alcaldable con continuar siendo diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso, algo que ha admitido le requerirá un mayor esfuerzo para aumentar su presencia en los barrios. Si renunciara a su escaño, los Comuns perderían un representante en Madrid, puesto que la siguiente de la lista es María Pozuelo, la actual líder de Podem Catalunya.

El candidato no ha dado por ahora pista alguna sobre si propondrá a Bob Pop y Mar Trallero, el tándem rival en las primarias, integrarse en su lista para las municipales. No obstante, su número dos, Carol Recio, sí que ha asegurado durante su intervención que "contarán con ellos", aunque no ha precisado si como miembros de la candidatura ahora que tendrán que elegir quién ocupa el tercer, cuarto y quinto lugar, o bien incorporando las ideas que han lanzado durante la campaña. En todo caso, para los Comuns este tiene que ser el inicio de "una nueva etapa" para recuperar en Barcelona el terreno perdido después de que Ada Colau se quedara sin la alcaldía. "Lo volveremos a hacer", se han conjurado.