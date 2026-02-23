De los atentados del 11M al golpe del 23F: estas son las once veces que España ha desclasificado papeles secretos

En 58 años, España ha desclasificado papeles secretos en solo once ocasiones, la primera vez en 1997 sobre los GAL y la última en 2024 sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Abarcan desde casos judiciales de espionaje político hasta documentos de relevancia histórica vinculados a los GAL, el 11M y la represión en Chile y Argentina entre otros.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros desclasificará mañana los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F. A partir de ese momento, se podrán consultar en la web de Moncloa.

La decisión se enmarca en una política más amplia de transparencia iniciada con el proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado el 22 de julio de 2025, que sustituye a la antigua Ley de Secretos Oficiales del franquismo de 1968. La nueva norma establece plazos automáticos de desclasificación —entre 4 y 45 años según el nivel de secreto— y prohíbe clasificar información sobre violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

A continuación, los papeles a los que se ha levantado el secreto en los últimos 58 años.

Los papeles del CESID

La primera vez fue el 18 abril de 1997, bajo la presidencia de José María Aznar, después de que el Tribunal Supremo reclamara trece documentos relacionados con la actividad de los GAL en su guerra sucia contra ETA.

Los llamados 'papeles del CESID' habían sido sustraídos por el excoronel Juan Alberto Perote, exjefe de la Agrupación Operativa del CESID (el antecedente directo del Centro Nacional de Inteligencia), y fueron incorporados a los sumarios de los casos Lasa y Zabala, Oñaederra y Lucía Urigoitia. El Ejecutivo no solo acató la orden del Supremo, sino que aprobó la desclasificación de todos los papeles sobre la "guerra sucia" contra ETA.

Los atentados del 11M

El Gobierno volvió a desclasificar documentos el 18 de marzo de 2004, cuatro días después de las elecciones generales. Esta vez fueron dos informes del CNI sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid.

El 2 de julio de 2004, el Consejo de Ministros desclasificó o permitió el acceso al contenido de casi todos los documentos reclamados por la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11M, salvo seis del CNI sobre su propio funcionamiento y servicios secretos extranjeros.

El 16 de septiembre de 2005 el Ejecutivo acordó de nuevo una desclasificación de informes secretos para remitir al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo los documentos relacionados con los atentados del 11M y con el posterior suicidio de supuestos terroristas el 3 de abril de 2004 en Leganés que obraban en poder del Ministerio del Interior y del CNI.

Los vuelos de la CIA

El 9 de febrero de 2007 se aprobó la desclasificación de los documentos del CNI solicitados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre los vuelos de aviones de la CIA en territorio español con presuntos terroristas detenidos.

El accidente de helicóptero en Afganistán

El 20 de marzo de 2009 se levantó el secreto a la documentación del accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Herat (Afganistán) en 2005.

Los desaparecidos en la dictadura argentina

El 16 de diciembre de 2011 el Gobierno desclasificó documentos archivados en la Embajada y Consulados de España en Argentina sobre varios cientos de españoles desaparecidos en 1970-1980, durante la dictadura militar, así como los expedientes de las denuncias de españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas, a petición de la Audiencia Nacional.

La Operación Kitchen

Luis Bárcenas. / EFE

El 7 de diciembre de 2018 se ordenó desclasificar documentación sobre la Operación Kitchen, supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas, tal como solicitó la Audiencia Nacional para poder continuar con la instrucción.

El golpe de Pinochet

En septiembre de 2023 el Gobierno decidió desclasificar una serie de documentos relativos al golpe de Estado en Chile de 1973 en un intento de "recuperar la memoria democrática", cuando se cumplía medio siglo de uno de los sucesos más graves en la historia del país latinoamericano.

El espionaje con Pegasus

El 16 de enero de 2024 el Gobierno español acordó desclasificar la documentación secreta sobre la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mediante el programa de espionaje Pegasus.

Los atentados de Barcelona y Cambrils

La última vez que el Gobierno desclasificó documentos fue el 23 de diciembre de 2024 sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils, aunque los papeles fueron entregados a la comisión del Congreso que investiga esos hechos, es decir, no se hicieron públicos.

Entre ellos figuraban documentos del registro de las visitas que recibió al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, Abdelbaki Es Satty -el supuesto ideólogo de los ataques que falleció en la explosión de chalé de Alcanar el 16 de agosto de 2017- cuando estuvo ingresado en la cárcel de Castellón.