Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cardona y AlonsoERC rechaza presupuestosTherianAlianza de izquierdasRusiaElecciones BarçaSagrada FamiliaWillie ColónGemeliersReal MadridTrump
instagramlinkedin

Negociación presupuestaria

Illa, sobre la recaudación del IRPF: "Cumpliremos con los acuerdos de investidura desde posiciones de realismo"

Junqueras aplaza negociar los presupuestos de Illa: "No tenemos garantías con el IRPF"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la reunión del Consell Tècnic del Govern

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la reunión del Consell Tècnic del Govern / Jordi Bedmar / Govern

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que está comprometido con los acuerdos de investidura que hizo con ERC, en relación a la recaudación del IRPF, y que los va a cumplir "desde posiciones de realismo".

Así se ha referido este domingo en una entrevista en 'El País' en la que ha reiterado que "Catalunya necesita presupuestos" y que no contempla otro escenario, pese a que los republicanos hayan frenado la negociación para las cuentas catalanas.

"Ninguno de los acuerdos que yo he firmado, ni niguno de los acuerdos que yo vaya a firmar va a poner en riesgo la solidaridad de los territorios en España", ha expresado en referencia a la recaudación del IRPF.

Proyecto a 10 años

Al preguntársele sobre si se ve candidato a la presidencia del Gobierno en el futuro en sustitución del presidente, Pedro Sánchez, ha asegurado que no porque tiene un proyecto para 10 años en Catalunya y quiere dejarla con unos servicios públicos "al máximo nivel europeo".

Ha subrayado la importancia de la necesidad de la estabilidad "tras unos tiempos intensos" y ha incidido en que deben proporcionar soluciones a los ciudadanos y no hacer ruido.

Regularización

En relación a la reciente aprobación de la regularización de 500.000 inmigrantes, de los cuales 100.000 pueden ser en Catalunya, ha sostenido que los servicios públicos "ya atienden" a estas personas.

Noticias relacionadas

"Nosotros no dejamos a nadie desatendido. La regularización, precisamente, lo que hace es permitir que estas personas puedan aportar a la sociedad incorporándose de forma clara y transparente al mercado de trabajo", ha recalcado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y alegan que todo es nulo por la condena al Fiscal General
  2. La jueza del caso Plus Ultra ve incompatible que la abogada del Estado que defendió a la SEPI sea ahora letrada de un investigado
  3. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  4. Junts, ERC, Comuns y CUP piden que Trapero comparezca por 'mentir' sobre la protesta en Montserrat
  5. Hacienda desconfía de la 'llamativa amortización de una hipoteca' por Montoro con los ingresos conocidos
  6. La policía sospecha que la víctima grabó la agresión del DAO tras otras agresiones previas que no pudo probar
  7. Encuesta CIS Castilla y León: PP y PSOE, en empate técnico a una semana para la campaña electoral
  8. Un exconsejero de Plus Ultra 'vinculado' a Maduro encargó al empresario que contrató a Zapatero gestiones para la aerolínea en Venezuela

Joan Lerma: "No me gusta que los ministros sean líderes regionales del PSOE"

Joan Lerma: "No me gusta que los ministros sean líderes regionales del PSOE"

Illa, sobre la recaudación del IRPF: "Cumpliremos con los acuerdos de investidura desde posiciones de realismo"

Illa, sobre la recaudación del IRPF: "Cumpliremos con los acuerdos de investidura desde posiciones de realismo"

La Policía impartió órdenes internas contra el acoso sexual mientras el DAO presionaba a su víctima

La Policía impartió órdenes internas contra el acoso sexual mientras el DAO presionaba a su víctima

Junts tumbará por segunda vez en el Congreso el decreto con la prórroga antidesahucios

Junts tumbará por segunda vez en el Congreso el decreto con la prórroga antidesahucios

Directo | Sánchez acompaña a Carlos Martínez en un acto de precampaña en Ponferrada

Directo | Sánchez acompaña a Carlos Martínez en un acto de precampaña en Ponferrada

DIRECTO | Pedro Sánchez acompaña a Carlos Martínez en un acto de precampaña en Ponferrada

DIRECTO | Pedro Sánchez acompaña a Carlos Martínez en un acto de precampaña en Ponferrada

Carmen Díez de Rivera, ni musa de la Transición ni secretaria: la estratega invisible de Suárez

Carmen Díez de Rivera, ni musa de la Transición ni secretaria: la estratega invisible de Suárez

Illa afirma que cumplirá los acuerdos de investidura con ERC "desde posiciones de realismo"

Illa afirma que cumplirá los acuerdos de investidura con ERC "desde posiciones de realismo"