Negociación presupuestaria
Illa, sobre la recaudación del IRPF: "Cumpliremos con los acuerdos de investidura desde posiciones de realismo"
Junqueras aplaza negociar los presupuestos de Illa: "No tenemos garantías con el IRPF"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que está comprometido con los acuerdos de investidura que hizo con ERC, en relación a la recaudación del IRPF, y que los va a cumplir "desde posiciones de realismo".
Así se ha referido este domingo en una entrevista en 'El País' en la que ha reiterado que "Catalunya necesita presupuestos" y que no contempla otro escenario, pese a que los republicanos hayan frenado la negociación para las cuentas catalanas.
"Ninguno de los acuerdos que yo he firmado, ni niguno de los acuerdos que yo vaya a firmar va a poner en riesgo la solidaridad de los territorios en España", ha expresado en referencia a la recaudación del IRPF.
Proyecto a 10 años
Al preguntársele sobre si se ve candidato a la presidencia del Gobierno en el futuro en sustitución del presidente, Pedro Sánchez, ha asegurado que no porque tiene un proyecto para 10 años en Catalunya y quiere dejarla con unos servicios públicos "al máximo nivel europeo".
Ha subrayado la importancia de la necesidad de la estabilidad "tras unos tiempos intensos" y ha incidido en que deben proporcionar soluciones a los ciudadanos y no hacer ruido.
Regularización
En relación a la reciente aprobación de la regularización de 500.000 inmigrantes, de los cuales 100.000 pueden ser en Catalunya, ha sostenido que los servicios públicos "ya atienden" a estas personas.
"Nosotros no dejamos a nadie desatendido. La regularización, precisamente, lo que hace es permitir que estas personas puedan aportar a la sociedad incorporándose de forma clara y transparente al mercado de trabajo", ha recalcado.
