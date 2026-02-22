El PSPV de Almussafes agudiza la ruptura con Morant tras la denuncia por acoso al alcalde: "Para ser un buen representante, hay que ser buena persona"

Más de dos meses después de que estallara el escándalo por el presunto acoso laboral y sexual del acalde de Almussafes a una empleada municipal y militante, la crisis política local no deja de escalar. Los concejales del PSPV en el municipio de la Ribera Baixa han emitido este sábado un comunicado en defensa del alcalde que viene a ser una declaración de guerra a la dirección autonómico y en particular a Diana Morant y el síndic José Muñoz: "Ni en política ni en las dinámicas internas de un partido, vale todo. Por encima de cualquier cargo público o aspiración personal deben prevalecer los valores de la educación, el respeto y la escucha activa. Para ser un buen representante público, primero hay que ser buena persona y actuar con responsabilidad".

Los concejales trasladan su "profundo malestar con la dirección del partido ante la gestión" de estas denuncias. Critican no haber sido informados ni preguntados por esta denuncia por parte de responsables orgánicos. También que se provocara "un juicio mediático" que derivó en la salida de González de sus cargos orgánicos y el "daño irreparable a su imagen pública" y a la del grupo municipal.

Los regidores señalan en concreto las declaraciones de que aquellos primeros días de los dirigentes del partido, entre ellos la secretaria general y el síndic, "posicionándose de manera clara sin disponer de pruebas concluyentes". "Estas manifestaciones contribuyeron a deteriorar aún más la reputación del alcalde y del equipo de gobierno municipal. En dichas intervenciones se llegó incluso a insinuar la posibilidad de nuestra expulsión del partido".

Pese a la sombra de escisión que planea sobre el PSPV de Almussafes casi desde el primer momento (un nuevo caso Ontinyent como el de Jorge Rodríguez, aunque por un asunto muy diferente), Morant, cabe recordar, se ha manifestado con contundencia, reclamando respeto para la denunciante, y reprendiendo a la agrupación local por el señalamiento a esta compañera.

El propio González declaró ante el CADE, el canal interno que instruye el caso y declaró salir satisfecho. Sin embargo, al tiempo que este caso se ha ido enturbiendo con una oleada de denuncias cruzadas, la relación orgánica entre este municipio (una de las agrupaciones más potentes tras Valencia ciudad) y la dirección 'de país' se ha ido deteriorando. Desde aquella primera denuncia han pasado muchas cosas.

El PSPV intervino la agrupación local y nombró una gestora que se ha hecho cargo de la dirección del partido. En cuanto a las denuncias, esta semana ha trascendido que hay una segunda denunciante contra el alcalde, y que desde el CADE, que es el órgano disciplinario interno que instruyen la denuncia, se están recabando varios testimonios.

Despido de la denunciante

Ha habido más consecuencias. El alcalde ha presentado denuncias en la Guardia Civil contra las dos denunciantes, que son empleadas municipales, señalando que los testimonios son falsos y tienen interés difamatorio. Afines al alcalde han denunciado también a una de ellas ante el propio CADE. Y en el plano laboral, la empresa municipal en la que trabajaba la primera mujer que acudió a los órganos internos, acaba de ser despedida en pleno proceso, algo de lo que el alcalde se desvincula, al no formar parte de esta empresa.

El comunicado de los regidores termina trasladando la idea de que desde el partido se está montando un caso contra el alcalde: "La ausencia total de comunicación nos lleva a pensar que no ha existido interés real en esclarecer los hechos, sino en construir un relato basado en testimonios que consideramos falsos —en contra de lo establecido en el artículo 12 de los órganos internos del partido—, con el único objetivo de destruir la vida política, personal y familiar de nuestro compañero".

"Sabemos que se está contactando a personas cercanas a la presunta víctima para intentar reforzar una versión predeterminada y falsa de los hechos. Instamos al CADE y a los órganos competentes a escucharnos, aunque intuimos que quizá la información que poseemos no resulte conveniente para quienes han impulsado este proceso", concluye el comunicado.