ERC se abre a sancionar el uso del burka pero rechaza fórmulas punitivistas

ERC comparte la necesidad de regular el uso del burka y del nicab en los espacios públicos, pero rehúye cualquier medida punitivista. La formación de Oriol Junqueras considera que este tipo de velos "atentan contra la dignidad de las mujeres que se ven obligadas a llevarlos para poder salir a la calle".

Se trata, añaden, de una cuestión de derechos fundamentales, y por este motivo los republicanos se abren a debatir la posibilidad de prohibir su uso, en la línea de la proposición de ley que Junts ha registrado en el Congreso. En cualquier caso, rechazan que la prohibición se establezca mediante sanciones de carácter económico o que se tipifique en el Código Penal.

El objetivo de la formación es encontrar mecanismos que desincentiven el uso del velo integral por vías alternativas, como por ejemplo la obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad para favorecer la integración. Se trata, apuntan fuentes de la dirección, de evitar vías contraproducentes que acaben provocando la reclusión en el hogar de las mujeres a las que se pretende liberar de la invisibilización que supone el velo integral.

El burka es una salvajada y si somos una izquierda laica de verdad no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esta manera Gabriel Rufián — Portavoz de ERC en Madrid

ERC todavía no ha decidido por qué vía defenderá esta postura ni si presentará enmiendas a la proposición de ley que Junts tiene registrada en el Congreso. Pero la dirección del partido comparte el criterio que el portavoz de los republicanos en Madrid, Gabriel Rufián, expresó en el acto del miércoles en la Sala Galileo Galilei de Madrid, junto al diputado de Más Madrid Emilio Delgado.

En el marco del debate sobre la prohibición, Rufián mostró su oposición frontal al burka y la necesidad de actuar para combatirlo. "El burka es una salvajada, y si somos una izquierda laica de verdad no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esta manera. Y da igual que solo haya 500 mujeres en este país con burka: es una salvajada y no puede ser", dijo. También el líder de la formación, Oriol Junqueras, apuntó en la misma dirección e incluso se abrió a votar la propuesta de Junts si incluía "cosas razonables".

La ley de Junts

Previsiblemente, la toma en consideración de la proposición de ley de Junts se debatirá y votará en el pleno del Congreso de los Diputados a finales de marzo. El texto -que Junts registró el martes después de rechazar una iniciativa de Vox en la misma dirección- establece la prohibición del burka y el nicab en los espacios públicos. Su propuesta no incluye ninguna reforma del Código Penal ni crea nuevos delitos, sino que se limita a establecer la prohibición del uso en el espacio público de prendas que impidan la identificación de la persona.

Además, prevé delegar en la Generalitat de Catalunya competencias ejecutivas en materia de seguridad ciudadana, control de fronteras y emisión de documentos de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE, al amparo de los artículos 149 y 150.2 de la Constitución.