El Gobierno encara un nuevo examen en el Congreso con los decretos sobre pensiones y prohibición de desahucios

El Gobierno enfrentará la próxima semana un nuevo examen en el Congreso a cuenta de los reales decretos para revalorizar las pensiones y prohibir los desahucios de familias vulnerables. Tras la derrota parlamentaria que sufrió a finales de enero, cuando PP, Vox y Junts se aliaron para tumbar el decreto 'ómnibus' que contenía ambas medidas, el Ejecutivo volverá a intentarlo este jueves con iniciativas separadas, lo que augura una victoria y una derrota. Además, llevarán al pleno otros dos decretos, uno sobre ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios y otro sobre la limitación de precios a bienes en situaciones de emergencia.

Como si fuera un 'déjà vu' de lo que ocurrió en enero de 2025, el Gobierno perdió hace dos semanas el real decreto por el que incrementaban las pensiones contributivas en un 2,7% y el resto en un 7%. En esta ocasión, el argumento de PP, Vox y Junts para tumbar el texto es que la norma incluía la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional y la de corte de suministros.

Populares y posconvergentes dejaron claro que estaban a favor de la primera de las medidas, la revalorización de las pensiones, pero no con la segunda por situar sobre los pequeños propietarios un peso que le correspondería asumir al Estado. A los pocos días, en un intento de buscar una solución, el Gobierno partió el decreto en dos. Por un lado, las pensiones y por otro los desahucios. Además, acordó con el PNV que la prohibición de desahucios no afecte a aquellos propietarios que solo tengan una vivienda en alquiler.

Buscar el apoyo

Sin embargo, este gesto, destinado a atraer a Junts, no logró su objetivo. A comienzos de mes, nada más conocerse el cambio, la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Miriam Nogueras, avisó de que tendrían que "leer la letra pequeña", pero no pareció nada convencida con lo que sabía entonces. "Desde Junts sí que podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta", aseveré en un vídeo que publicó en sus redes sociales.

Así, a falta de saber si en los próximos días el Gobierno hace algún movimiento que haga cambiar de parecer a Junts, todo hace prever una nueva derrota del Ejecutivo. Además, las concesiones realizadas para atraer a los posconvergentes y contentar al PNV han provocado el enfado de los socios de izquierdas, que consideran que la medida ha sido descafeinada.

Ayudas y tope de precios

En el pleno del próximo jueves también se debatirá la convalidación de otros dos decretos. Uno de ellos contiene un paquete de medidas urgentes para atender a las víctimas de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). En concreto, fija una ayuda directa de 72.121,46 euros por cada persona fallecida como primer anticipo, aunque alcanzará los 216.000 euros a través de otros dos pagos. En el caso de lesiones corporales, estas primeras ayudas establecen importes según 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros, con cuantías que van desde 84.141,7 euros hasta los 2.404,04 euros. Además, estas cantidades estarán exentas de tributación en el IRPF.

Por otro lado, y también en relación con el accidente de Adamuz, el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas un real decreto para topar precios de productos o servicios tras una situación de emergencia que altere la oferta y demanda. Una medida que surgió ante el alza de los precios de los billetes de avión a raíz del accidente de Adamuz y el cierre de la línea de AVE entre Madrid-Sevilla. La norma permitiría al Ejecutivo obligar a las empresas a establecer como precio máximo el que tuvo ese producto o servicio en los 30 días anteriores al comienzo de esta situación.