Magda Oranich: "La ley de amnistía de 1977 se aplicó con menos problemas que la de ahora"

Abogada, luchadora antifranquista, feminista, animalista, diputada del Parlament, concejal en Barcelona, directiva del Barça… Magda Oranich (Barcelona, 1945) ha vivido en una vida lo que la mayoría de los mortales necesitarían tres o cuatro para vivir. Ahora ha decidido escribir sus memorias, ‘Totes les batalles’ (Columna Edicions).

¿Qué la ha llevado a escribir sus memorias?

Me lo pedían mucho para explicar mis vivencias. La mía es una generación que ha vivido una parte de la juventud en dictadura y después en democracia y, quieras o no, aunque la dictadura no fue agradable, en el fondo ha sido un privilegio: una cosa es leer la historia y otra es vivirla en persona. Vimos caer leyes franquistas, salir a los presos políticos, los derechos de la mujer durante la transición… Pienso que haber vivido todo eso ha valido bastante la pena.

Ha sido una luchadora antifranquista y en el libro se muestra perpleja porque hoy cuatro de cada 10 jóvenes catalanes no ve mal una dictadura. ¿Qué les dice?

Yo les digo, 'chavales, porque no la habéis vivido'. Esto nos tiene que preocupar a todos porque, claro, con lo que costó tener una democracia. Voy a los institutos y les digo: 'si hubiera una dictadura, no estaríais juntos chicos y chicas, no podríais ir vestidos como vais, no podríais hablar catalán'. Una dictadura no te afecta solo en la parte política, sino sobre todo en la vida privada. Yo tengo mucha práctica en las cárceles. Durante el franquismo, mientras todos iban a discotecas, yo estaba en las cárceles. Podías estar con los presos hasta que se hacía de noche.

¿A qué atribuye esta laxitud actual con una dictadura? ¿Cree que se está dejando de transmitir de padres a hijos lo que fue el franquismo?

Sí, mucho, pero a mí misma ya no me lo transmitieron bien. Mi abuelo, que había sido de Esquerra y se tuvo que exiliar, no explicaba nunca nada. A mí me decían 'de este tema no hablamos y tú no te metas'. Fue tan dura la dictadura y tan dura la guerra, que tenían miedo y pensaban que si no lo explicaban, los hijos no se implicarían tanto en la lucha. Ellos ya habían sufrido mucho con el exilio, por ejemplo.

Ahora vemos el auge de Vox. Si llega al Gobierno, ¿hasta qué punto cree que podrían retroceder las libertades y los avances democráticos?

Creo que hay una estructura democrática creada que sería muy difícil de destruir. La de la República la destruyeron en un momento, pero no llevaba tanto tiempo. No sé qué hará [Pedro] Sánchez, pero que Dios nos lo aguante todos los años que pueda ser por lo que venga detrás, ¿no? Es difícil de decir porque han pasado cosas que no imaginábamos nunca, como la subida de Vox. Uno de los problemas es que tienen el poder judicial, mira cómo está el Supremo.

En el libro explica experiencias terroríficas durante la dictadura. ¿La ejecución de Salvador Puig Antich fue la más dura?

Bueno, y la del Txiki [el militante de ETA Jon Paredes Manot]. Han pasado 50 años. La noche de la ejecución de Salvador estaba con sus hermanas en la [cárcel] Modelo, temblando, a las siete de la mañana. En la cárcel, cuando había una ejecución, el silencio de los presos era brutal, un silencio que daba miedo aunque fuera de madrugada. Lo de Salvador fue horroroso, porque aquí la ejecución fue con garrote vil, que era una cosa que ya no se hacía en ningún lugar del mundo. Una crueldad suprema. Fue tan cruel que la obsesión del Txiki era 'que aquello no me lo hagan por favor, que por favor sea un fusilamiento'.

Salta a la política después, primero al Parlament con Iniciativa y después al Ayuntamiento con Convergència…

Bueno, yo creo que todo es política, ¿eh? La defensa de los derechos humanos es política. La defensa de los derechos de la mujer es política.

Se lo digo diferente, entonces. Salta a la política representativa. ¿Cómo se cambia más el mundo, como abogada o como política?

Como abogada, como persona que ha luchado por los derechos humanos en todo el mundo, me he sentido más yo en esas luchas. Del Ayuntamiento -y del Parlament, también- tengo muy buen recuerdo, pero no es lo mismo luchar por un edificio -con la importancia que tiene, claro- que en el ámbito de los derechos humanos. Ahora estoy muy preocupada por lo que está pasando en Irán y los medios casi no hablan de ello.

En el libro habla del ‘procés’ y dice que la amnistía se acabará aplicando "por narices"...

Hay un tribunal que no cumple lo que dice la legislación constitucional. El Constitucional ha dicho que la ley de amnistía se ajusta a la Constitución y no la aplican [en el Supremo]. No habría pensado nunca que eso pasaría. La amnistía del 1977, yo soy amnistiada del 1977, se aplicó y, por desgracia, se la aplicaron a los torturadores y todo. Por narices es una ley que se tendría que aplicar, no sé qué consiguen con retrasarla.

Por tanto, ¿Puigdemont y Junqueras deben tener confianza en que eso se aplicará tarde o temprano?

En una democracia no puede haber presos políticos. Entonces, en el 1977, y mira que había franquistas por todas partes, se lo aplicaron a todo el mundo, incluidos a los de ETA.

¿Está costando más la ley de amnistía de ahora que la del 1977?

¡Oh, y tanto! Entonces costó negociarla, pero se aplicó sin demasiado problema. Y ya había habido un indulto general antes. Aquí las amnistías parecen algo excepcional y no lo son. Se están aplicando amnistías en países europeos en estos momentos, a lo largo de la historia se han aplicado. En el 1936 amnistiaron a todo el gobierno catalán que estaba en la cárcel. Se aplicó con muchos menos problemas en el 1977 que ahora. Ahora no debería haber problemas. Ahora la aplicación de la amnistía también ha venido muy marcada por la ideología de cada juez, y esto no puede ser.

¿Sigue en Junts per Catalunya?

Estuve en Junts, pero estoy absolutamente apartada. Yo, que digo que la política es todo, pues hago defensa de los derechos humanos, de los derechos de la mujer… Hago lo mío, lo que he hecho siempre. Hace poco estuve en la Universidad de los Alpes, que me llamaron para dar una charla, porque hay muchos exiliados españoles allí. Defender derechos es un tilín de esos del que no te puedes librar. Y no me quiero quitar esta pasión, que quede claro, que me quiero morir así.

Usted fue directiva del Barça. ¿Tiene algún candidato preferido para las elecciones?

Las elecciones son el 15 de marzo y lo único que quiero es que, sea quien sea, sea el mejor para el Barça. Últimamente no son días muy felices porque perdimos en la Copa y en la Liga. Yo no suelo cenar cuando pierde el Barça. El último día me lo vi venir y durante el partido cogí un poco de pan con queso antes de que acabara.

¿Y una presidenta del Barça para cuándo?

No lo sé. El deporte de élite todavía es muy masculino, por no decir machista, que también. Cuando viajaba con el equipo, he llegado a estar en cenas de 40 tíos y yo sola. Ahora en la junta está Maria Helena [Fort], que es muy amiga mía. Ahora ha habido la explosión del fútbol femenino, que ha dado un ejemplo a todas las chicas del mundo y ayuda a países que todavía no dejan jugar ni hacer deporte. El fútbol femenino seguramente es el que más alegrías nos ha dado en los últimos años. He ido a las finales de Champions y cuando veo a todas aquellas niñas vestidas del Barça pienso: cuando yo tenía vuestra edad decías que querías jugar a fútbol y te llamaban marimacho. Además, tenemos a las mejores jugadoras del mundo.