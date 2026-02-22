El Congreso retoma sus interrogatorios sobre los atentados yihadistas de 2017 en Catalunya, tras ocho meses de parón

La comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas perpetrados en Catalunya el 17 de agosto de 2017, una de las que Junts exigió al PSOE al inicio de la legislatura, retomará este martes su actividad tras ocho meses de parón, pues no recibe comparecientes desde junio de 2025.

Y lo hará con el interrogatorio al agente de la Policía Nacional con número de carné profesional 77619, uno de los policías que viajaron a Marruecos para recabar muestras de ADN de la familia de Abdelbaky Es Satty, considerado el cerebro de la matanza, para poder identificarle tras fallecer en la explosión de un chalé de Alcanar (Tarragona).

Durante su declaración en la vista oral, los agentes desplazados a Marruecos para conseguir las muestras de ADN de la familia de Es Satty indicaron que su actuación fue testimonial, pues fueron sus colegas marroquíes quienes hicieron todas las gestiones.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los miembros de la Mesa y los portavoces de los distintos grupos acordaron llamar el mismo día a Adrián Fernández Ramírez, un joven convertido al Islam al que intentó radicalizar a Es Satty, pero el compareciente ha comunicado a la Cámara que no podía acudir en esa fecha y se le citará más adelante.

Un seguidor del Imán de Ripoll

Adrián Fernández Ramírez también declaró en el juicio por estos atentados. Según explicó, coincidió con Es Satty en Castellón y le habló a favor de la yihad, pero no le llegó a poner videos del Daesh ni le instó a cometer atentados.

La última comparecencia en esta comisión tuvo lugar el 26 de junio del año pasado y tras el parón veraniego ya no se retomó, entre otras cosas, porque Junts, la formación que ha estado más implicada en esta investigación, decidió romper con el Gobierno y no reclamó nuevas reuniones.

En este contexto, antes de Navidad, el presidente de la comisión, el diputado de Sumar Txema Guijarro habló con los portavoces de los distintos grupos para recordarles que el Congreso tiene un compromiso con las víctimas y que había que decidir si continuaban con las comparecencias o intentaban ya pactar unas conclusiones.

Puigdemont y Rajoy, pendientes

A partir de ahora, la comisión deberá decidir si cita a los responsables de la Policía y la Guardia Civil que aún no han comparecido -como el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias; el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos- o si convoca a los dirigentes políticos que todavía no han desfilado por la comisión.

En esta lista están el líder de Junts y expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.