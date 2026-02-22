Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parlament

Los Comuns, sobre el anuncio del PP de llevar al TC la regulación de la compra especulativa: "Os estábamos esperando"

El PP anuncia un recurso al TC contra la ley para limitar la compra especulativa de vivienda

Los grandes tenedores solo podrán comprar edificios para alquiler asequible y no para especular en Catalunya

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach / Catalunya en Comú

El Periódico

El Periódico

Barcelona
"Os estábamos esperando. Ni 48 horas habéis tardado". Así se ha reaccionado la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, al anuncio del PP de Catalunya de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la ley para limitar las compras especulativas de vivienda. "Los recursos del PP siempre nos marcan el buen camino", ha señalado.

En un mensaje a través de las redes sociales, Albiach ha señalado que el PP está del lado de los especuladores y los fondos buitre, y ha denunciado que todos los "avances sociales" acaban con "recursos en el TC".

También ha contestado a la afirmación del líder de los populares en Catalunya, que aseguró que "la cubanización de la vivienda en Catalunya ya es una realidad". "Como te parezca, Alejandro, pero en Catalunya hay familias que tienen que decidir entre llenar la nevera y pagar el alquiler, mientras Mercadona tiene unos beneficios de 38.800 millones", ha respondido.

En respuesta, Fernández ha criticado la posición de los Comuns: "Efectivamente, vuestras políticas provocan exactamente eso que denuncias", ha zanjado.

Los Comuns llegaron a un acuerdo con el Govern este jueves para modificar la ley de urbanismo para evitar la compra especulativa en las zonas donde la demanda esté tensionada. La norma prohíbe a los grandes tenedores, aquellos propietarios que cuentan con cinco inmuebles o más, comprar viviendas para especular. Sí podrán adquirir edificios enteros, pero deberán destinarlos a alquiler con el precio regulado. Incumplir la restricción puede suponer sanciones severas de hasta 1,5 millones de euros. 

La intención de los Comuns, que habían puesto esta ley como condición 'sine qua non' para negociar los presupuestos de la Generalitat, es que esté en vigor antes de verano. Esto implica que se tramite en el Parlament por la vía de urgencia. Para actuar con esta rapidez y para que la ley se apruebe, sin embargo, necesitarán el apoyo de ERC.

