Vox podría mantener la presidencia de las Cortes de Aragón: estas son las quinielas

El primer momento en el que se sabrá si el PP y Vox han alcanzado un principio de acuerdo de gobernabilidad para la nueva legislatura será el próximo 3 de marzo, con la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón. Quedan apenas diez días para firmar este principio de acuerdo, pero todavía no se han producido reuniones oficiales ni públicas, aunque las negociaciones siguen el curso que prefieren tanto el presidente de Aragón en funciones y líder del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, como el presidente de Vox, Santiago Abascal. Es decir, en silencio.

Sin embargo, fuentes de uno y otro partido confirman que la presidencia de las Cortes de Aragón podría seguir en manos de la formación de extrema derecha "si las negociaciones siguen en el clima actual". Es decir, si continúan soterradas, en silencio y "a fuego lento", como defendió el viernes el presidente aragonés. Y si no hay imprevistos que las perturben en los diez días que faltan, y en plena campaña por las elecciones de Castilla y León.

También en 2023 el pacto entre PP y Vox nació del acuerdo inicial para la Mesa de las Cortes, que sorpresivamente dejó en una formación con 7 diputados la presidencia de la Cámara aragonesa, que suele corresponder al partido más votado en las urnas, pero que ya fue moneda de cambio en la primera legislatura de Podemos, con Violeta Barba como presidenta. Ahora que Vox tiene 14 escaños y el PP ha cedido dos y se queda en 26, ambos partidos asumen que se puede repetir este acuerdo.

Lo que cada vez gana más enteros es que la presidenta en funciones, Marta Fernández, no repetirá en el cargo. Quien ha sido la número dos por Zaragoza en estas elecciones y ha protagonizado una presidencia del Parlamento aragonés no exenta de polémica, como cuando le negó el saludo a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero; o como cuando se ausentó del inicio del Pleno cuando se leyó una declaración institucional en contra de los crímenes en Gaza e Israel, podría volver a ser diputada autonómica rasa.

En su lugar suenan con fuerza dos nombres: Santiago Morón y Carmen Rouco. Los dos son perfiles de larga trayectoria en Vox, que han estado desde el principio, esto es, desde 2019, en las filas de la extrema derecha. En el caso de Morón, esta será su tercera legislatura en las Cortes. En el caso de Rouco, esta será su tercera legislatura en política, la segunda en las Cortes, después de que se estrenara en el Ayuntamiento de Zaragoza en 2019, donde era la número dos.

Ambos son perfiles confiables para Vox y ambos conocen el funcionamiento de las Cortes de Aragón. La duda es si ejercerían una presidencia marcada por Vox o representarán a todos los aragoneses por igual.