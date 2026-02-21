El frente de izquierdas de Rufián: ¿una 'rufianada' o un 'win-win' para ERC?

La izquierda debe ir unida, pero no diluida. Lo que mueve votos en Catalunya, no se parece en nada a lo que moviliza al resto de España. Solo hay un objetivo común: frenar a la extrema derecha. O puede haber otro, que en el fondo es el mismo: garantizar que Pedro Sánchez siga gobernando... Todas estas reflexiones son las que corren estos días por el panorama político y mediático catalán sobre el frente de izquierdas que propone Gabriel Rufián. Hay opiniones de todos y para todos, pero las conversaciones suelen terminar con una misma duda: ¿se trata de una 'rufianada' o es un movimiento que, en el fondo, beneficia a ERC?

Vaya por delante que Oriol Junqueras ya ha rechazado que Esquerra apueste por este frente de izquierdas. Su estrecha relación con los líderes de EH Bildu y el BNG también ha propiciado que actúen al unísono. El líder de Esquerra cree que el proyecto de Esquerra es sólido en Catalunya, que no debe quedar diluido en otro, y que no puede perder el acento independentista mientras apoya a los socialistas. Ahora bien, con Rufián sí comparte el diagnóstico de que hay que poner coto al ascenso de la extrema derecha, pero discrepa en la receta para combatirla. Los dos aprovechan el foco mediático, la viralización del plan, para ganar proyección antes de que caiga la curva viral. En la calle de Calàbria tratan de zanjar el debate con dos premisas. Una, que en 2015 fue una mala idea apostar por Junts pel Sí porque una única lista no les dio más votos que la suma de varias. Y dos, Rufián no ha logrado el 'sí de ningún partido.

Hay un detonante que explica por qué Rufián lanza ahora su plan, al que en Esquerra algunos tachan como 'rufianada'. En 2023, concurrió a sus quintas elecciones como cabeza de lista y el partido perdió prácticamente la mitad de los diputados en el Congreso: pasó del 22,6% de los votos (13 escaños) al 13,2% (7 parlamentarios). El PSC captó el miedo que alentó Sánchez a la llegada de la extrema derecha a la Moncloa, no Esquerra, y pasó del 20,5% de los votos (12 diputados) al 35,4% (19 representantes). Los republicanos no supieron diseñar entonces cómo convencer al electorado de que condicionando a los socialistas podían sacar más partido a su voto y en la dirección de Esquerra se llegaron a plantear, percibiendo incluso antes de la noche electoral que iban a perder terreno, que era hora de un cambio de liderazgo en Madrid tras ocho años con Rufián al frente.

Pero el jefe de las filas en el Congreso multiplicó su presencia en las redes y en los medios de comunicación, al tiempo que entró al choque contra Santiago Abascal y otros agitadores ultras, haciendo crecer su popularidad en una bolsa de votantes jóvenes que miraban ya a la extrema derecha. Esto implicó que también se sintiera con una mayor capacidad de negociación con Junqueras, que vio cómo Rufián llegaba a situarse como el cuarto político preferido para ser presidente de España, y le concedió la condición de 'verso libre'. Su relación se ha ido erosionando, al tiempo que Rufián se consolidaba en su escaño: él tiene agenda propia al margen del grupo parlamentario republicano, cuenta también con su propio círculo de confianza, y el 'tándem' impuesto por la dirección de aquel momento con Teresa Jordà nunca ha funcionado como tal.

Pero, pese a todo, hay tregua. En Esquerra diagnostican que la propuesta de Rufián se cuela en el mejor momento. Las elecciones siguen en el horizonte, el PSC está palpando el cabreo de los catalanes con la gestión de Rodalies y las huelgas, y el PSOE no levanta cabeza por los casos de presunta corrupción. Además, pronostican que el frente de izquierdas de Rufián irá perdiendo fuelle tras el acto del pasado miércoles en Madrid, aunque es cierto que dejará a un candidato a las elecciones más afianzado. Un cabeza de lista que corría el riesgo de ser apartado, cuenta ahora con más poder ante Junqueras para repetir.

Dirigentes contrarios a Rufián creen que solo se mueve por una apuesta "personal y personalista", más pensada en su "patrocinio político" que en un interés electoral para el partido, pero a nadie se le escapa que es el segundo político más potente electoralmente de las filas y que está en boca de todos. También es cierto que Esquerra acapara el foco y que el plan -siempre que siga siendo inviable- puede beneficiar a Esquerra electoralmente porque asienta el voto dual -a ERC en Catalunya, y al PSOE en Madrid- comiéndole terreno a los Comuns.

Los morados también tratan de sacar tajada y creen que el electorado terminará entendiendo que el frente de izquierdas es la sopa de siglas que incluye a Sumar, y por eso alientan el relato de Rufián, sin tenderle la mano. Indican, además, que él apostó por evitar la competición entre los 14 partidos a la izquierda del PSOE y unirse bajo la opción que tenga más oportunidades en cada provincia. Un mal cálculo de Rufián, porque abrió la puerta a que los Comuns, que quedaron por delante de ERC en 2023 -por provincias, también en Barcelona, donde se presentó Rufián; aunque no en Girona, Tarragona y Lleida-, reclamen liderarlo en Catalunya, aunque el dirigente republicano se refería a Esquerra porque alega que parte con una mayor ventaja tres años después.

Noticias relacionadas

Ni ERC se aliará con los Comuns, ni los Comuns le abrirán la puerta a ERC. Pero lo que está claro es que Rufián será el cabeza de lista de los republicanos en las próximas elecciones generales, siempre que él quiera volver a serlo.