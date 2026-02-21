El Govern pide a Junqueras que reconsidere su negativa a los presupuestos: "El país no puede esperar"

El Govern ha encajado este sábado la decisión de ERC de mantener la negativa a negociar los presupuestos de la Generalitat de este 2026. Lo ha hecho el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que ha pedido a los republicanos que reconsideren su decisión: "Necesitamos presupuestos cuanto antes mejor, el país no puede esperar".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que los republicanos tarde o temprano acabarán replanteándose su rechazo actual. Él, por su parte, ha asegurado que el Govern hará todo lo que esté en su mano para convencerles de que avalen las cuentas: "Nos dejaremos la piel".

El rechazo de ERC a negociar se produce porque considera que no tiene las garantías suficientes por parte del PSOE de que Catalunya podrá recaudar en el futuro su IRPF. Dalmau ha lamentado que Oriol Junqueras tenga esta percepción y ha recordado que sí tiene "la palabra del president de la Generalitat". "Y eso no es poco", ha añadido. Se refiere a que Salvador Illa expresó este viernes su "compromiso total" con este asunto. Para ERC no ha sido suficiente.

No se nos puede pedir que las cosas pasen todas en un año de forma concentrada Albert Dalmau — Conseller de Presidència

Pese al contratiempo que supone para el Govern el frenazo de ERC, por ahora desde la Generalitat aún ven el vaso medio lleno. El conseller ha recordado que la negociación sobre la nueva financiación también tuvo momentos duros y complicados y, finalmente, se acabó llegando a un acuerdo en el mes de enero pasado. Así, ha confiado en que la carpeta del IRPF y de los presupuestos también acabará teniendo un final feliz.

Finalmente, ha advertido a los republicanos de que los socialistas necesitan tiempo para cumplir los pactos que firmaron en su día. "No se nos puede pedir que las cosas pasen todas en un año de forma concentrada", ha alegado. Así, ha vuelto a reiterar que Catalunya acabará gestionando algún día su IRPF, por lo que ha pedido a Junqueras que siente a ERC a negociar las cuentas.

El precedente de Illa

Dalmau también ha apelado a que ERC haga un ejercicio de "responsabilidad", ya que ha defendido que la Generalitat será una administración más eficaz si puede disponer de nuevos recursos. Además, ha recordado que el actual president, cuando era jefe de la oposición, apoyó las cuentas de 2023 y 2024. Entonces era Pere Aragonès (ERC) quien estaba al frente de la Generalitat.

Uno de los grandes obstáculos que separan a Junqueras de negociar las cuentas catalanas es que no ve al PSOE comprometido con que Catalunya gane capacidad en la recaudación de sus impuestos. Además, ha señalado explícitamente en algunas ocasiones a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los republicanos interpretan que, como será la candidata socialista a las elecciones de Andalucía del verano, no quiere dar pasos adelante en este asunto para no complicarse las expectativas electorales.

Trabajo, trabajo, trabajo, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y un poco de discreción Albert Dalmau — Conseller de Presidencia

Dalmau ha negado que esto sea así, y ha asegurado que el Govern también presiona al Ejecutivo de Sánchez para avanzar en los acuerdos pendientes. "Presionarnos nos presionamos todos cada día", ha asegurado. Así, ha defendido que el gobierno catalán también tiene, como ERC, una "actitud de exigencia hacia el Gobierno de España". De hecho, ha asegurado que durante los días más complicado de la última crisis de Rodalies llegó a llamar al ministro Óscar Puente "a las tres de la mañana".

El no de ERC a las cuentas es un serio contratiempo para Illa, ya que aún no ha podido aprobar unas cuentas desde que llegó al poder en agosto de 2024. Sin embargo, Dalmau aún mantiene la esperanza de poder aprobar las de este año. El conseller ha dicho cuál será la receta para intentarlo: "Trabajo, trabajo, trabajo, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y un poco de discreción".