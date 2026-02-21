El PP anuncia un recurso al TC contra la ley para limitar la compra especulativa de vivienda

El presidente del Partit Popular de Catalunya (PPC), Alejandro Fernández, ha anunciado este sábado que si el Govern y los Comuns sacan adelante la ley para limitar la compra especulativa de vivienda, su partido recurrirá al Tribunal Constitucional. Fernández, en declaraciones a la prensa en la calçotada del partido en Valls, ha acusado a los partidos de izquierdas de querer "cubanizar" el mercado de la vivienda.

El dirigente del PP se ha expresado así después de que socialistas y Comuns llegaran a un acuerdo para modificar la ley de urbanismo para evitar la compra especulativa en las zonas donde la demanda esté tensionada. Aunque los expertos del Govern ven "viable y constitucional" la medida, los populares defienden todo los contrario. Fernández ha asegurado que es un "ataque absolutamente inaceptable" a la propiedad privada.

"Están destruyendo el mercado de la vivienda, en Catalunya y en España, están destruyendo las esperanzas de millones de jóvenes que nunca en la historia reciente de nuestro país se habían encontrado con la imposibilidad tan bestial de adquirir una vivienda", ha sostenido.

La norma prohíbe a los grandes tenedores, aquellos propietarios que cuentan con cinco inmuebles o más, comprar viviendas para especular. Sí podrán adquirir edificios enteros, pero deberán destinarlos a alquiler con el precio regulado. Incumplir la restricción puede suponer sanciones severas de hasta 1,5 millones de euros.

La intención de los Comuns, que habían puesto esta ley como condición 'sine qua non' para negociar los presupuestos de la Generalitat, es que esté en vigor antes de verano. Esto implica que se tramite en el Parlament por la vía de urgencia. Para actuar con esta rapidez y para que la ley se apruebe, sin embargo, necesitarán el apoyo de ERC.

Recuadación del IRPF

Por otra parte, el líder del PP en Catalunya ha arremetido contra las conversaciones entre ERC y el Gobierno para que Catalunya pueda recaudar el IRPF. Fernández se ha mostrado convencido de que ni el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni el presidente de ERC, Oriol Junqueras, "se creen lo que están negociando" y les ha acusado de ser unos "trileros": "Se engañan entre ellos y engañan a la ciudadanía".

Las declaraciones del popular han llegado después de que Junqueras haya rechazado pactar ya los presupuestos del Govern de la Generalitat, al considerar que no hay garantías suficientes de que el Gobierno permita a Catalunya gestionar este impuesto. Los republicanos aseguran estar dispuestos a negociar suplementos de crédito, pero dicen que no se dan las "condiciones" para plantearse apoyar las cuentas. La reunión de este viernes entre Sánchez y Junqueras no dio frutos.