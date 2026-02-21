Miguel Tellado
El PP carga contra la "actitud inadminisible" de Marlaska en el caso del DAO y ve al PSOE "noqueado"
Europa Press
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado en el Congreso Local del PP de Oviedo que el Partido Socialista "está noqueado" y ha llamado a sus filas a "no confiarse" y "trabajar hasta el final" para "dar a España un Gobierno distinto y mejor", afirmando que "solo el Partido Popular puede liderarlo".
En su intervención en Oviedo, Tellado ha asegurado que el Ejecutivo actual "es un auténtico problema" y ha insistido en que el futuro Gobierno popular deberá "resolver todos los problemas" y "derogar todo lo malo" derivado de la gestión socialista. En este contexto, ha definido la última semana como "una crónica negra de un país que no merece lo que está viviendo", en referencia a los recientes casos que afectan al entorno del Gobierno, desde "los mensajes de Koldo" hasta "el escándalo de Borja Cabezón".
El dirigente 'popular' ha sido especialmente crítico con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que debería haber dimitido "desde el minuto uno" tras conocerse la presunta violación de una subordinada por parte del entonces DAO de la Policía Nacional. Tellado tachó la situación de "gravísima e inasumible" y acusó a Marlaska de haber mantenido a su "amigo" en el cargo, incluso después de su jubilación.
Asimismo, denunció "la actitud inadmisible" del ministro por "presionar a la víctima" y "revictimizarla"" en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde a su juicio se comportó como "un macarra".
El número dos del PP también ha ironizado sobre la unión de partidos a la izquierda del PSOE, a la que se refirió como un "reality show" protagonizado por "los supervivientes de la extrema izquierda", con Gabriel Rufián como "concursante estrella".
- Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y alegan que todo es nulo por la condena al Fiscal General
- La jueza del caso Plus Ultra ve incompatible que la abogada del Estado que defendió a la SEPI sea ahora letrada de un investigado
- La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
- Hacienda desconfía de la 'llamativa amortización de una hipoteca' por Montoro con los ingresos conocidos
- Junts, ERC, Comuns y CUP piden que Trapero comparezca por 'mentir' sobre la protesta en Montserrat
- El Govern forma a los 60 primeros inspectores que deberán multar los fraudes a la ley de vivienda
- La policía sospecha que la víctima grabó la agresión del DAO tras otras agresiones previas que no pudo probar
- Encuesta CIS Castilla y León: PP y PSOE, en empate técnico a una semana para la campaña electoral