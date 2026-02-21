Mapa: ¿Qué partido a la izquierda del PSOE debería presentarse en cada provincia según la 'fórmula Rufián'?

La propuesta de unidad electoral del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le suena bien a Yolanda Díaz y a la mayoría de partidos de la coalición Sumar que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, principalmente a Compromís y Más Madrid, pero sigue siendo rechazada con rotundidad por ERC, EH Bildu y BNG. La 'fórmula Rufián', que en un primer momento era un frente amplio de izquierdas que incluye a partidos nacionalistas e independentistas, ha evolucionado hacia un reparto de provincias entre formaciones de forma que solo se presente en cada una aquella que tenga más opciones electorales.

En esto último radica la madre del cordero: ¿con qué criterio se determina qué partido a la izquierda del PSOE debería presentarse en cada provincia? ¿Hay que basarse en los resultados de las últimas elecciones generales, en 2023? ¿O bien en el arraigo territorial? ¿Qué sucede si a una marca le fue bien en las generales pero no tanto en posteriores elecciones? Si tomamos los resultados de las generales como criterio tangible, nos encontramos con que Sumar sería la fuerza que debería presentarse en la mayoría de circunscripciones porque, de todo el espacio a la izquierda del PSOE, fue la más votada en la mayoría de ellas en julio de 2023. Seguramente eso explique que las huestes de Díaz vean con buenos ojos la idea de Rufián.

Pero, obviamente, este mapa político ha cambiado mucho en estos dos años y medio. Para empezar, la coalición de Sumar que concurrió a las generales aglutinaba a marcas que, o bien han roto la alianza, como Podemos, o bien tienen una marca territorial más potente en las autonómicas, como los Comuns en Catalunya, Más Madrid, Compromís en la Comunitat Valenciana y las Mareas gallegas. ¿Qué formación tendría prioridad en estos casos teniendo en cuenta que no se suele votar igual en unas generales que en unas autonómicas?

Mapa coroplético que muestra el partido a la izquierda del PSOE más votado en las generales de 2023.

Este mapa anticipa también algunas situaciones conflictivas en comunidades donde la izquierda más votada no fue la misma en todas las provincias. Un ejemplo muy claro es Catalunya: ERC tendría que presentarse en Girona, Lleida y Tarragona, pero no en Barcelona, donde los Comuns fueron el segundo partido más votado después del PSC. Es decir, si aplica a rajatabla su propia propuesta, Rufián no podría repetir como candidato en la circunscripción por la que concurrió en 2023 porque debería dejar paso a los Comuns. Ahora bien, en las autonómicas de 2024, pese a su declive, los republicanos sí superaron a los Comuns en las cuatro provincias.

Otro caso conflictivo sería Galicia, donde el BNG fue la izquierda alternativa más votada en Lugo y Ourense, mientras que Sumar-En Marea lo fue en A Coruña y Pontevedra. Pero al año siguiente, en las autonómicas, el BNG superó incluso al PSOE en todas las provincias y las Mareas quedaron fuera del Parlamento gallego. Y en la Comunitat Valenciana habría que dilucidar si la marca fuerte es Sumar o Compromís, que es la que tiene representación en las Corts Valencianes. Siguiendo la 'fórmula Rufián', en el País Vasco y Navarra debería presentarse solo EH Bildu, mientras que Teruel Existe y Soria Ya tendrían preferencia en sus respectivas provincias.