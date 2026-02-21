Crece el malestar interno en el PSOE de Extremadura por la parálisis de la gestora ante la amenaza electoral

Lejos de empezar a recomponerse tras la derrota electoral, el malestar interno crece en el PSOE de Extremadura. A la inquietud por la falta de liderazgo se suma ahora el debate sobre el calendario orgánico, que dirigentes como Álvaro Sánchez Cotrina, secretario provincial en Cáceres, piden activar ya ante el posible fracaso de la investidura de María Guardiola en marzo y la amenaza de volver a las urnas a comienzos del verano.

"La militancia pide que el PSOE tome decisiones que hace unas semanas no nos planteábamos. Si nos creemos de verdad la fuerza que tenemos, debemos actuar ya. No podemos permitirle ni una oportunidad más a la derecha", afirmó este jueves Sánchez Cotrina en redes sociales tras visitar el municipio de Hinojal. "Si el Comité Regional no se convoca mañana, ya estamos tardando", añadió.

Foro en Plasencia

Unas manifestaciones públicas que llegan justo después de conocerse que el aparato del partido habría intervenido para aplazar un foro de debate que un grupo de militantes estaba promoviendo desde Plasencia para reflexionar sobre la estrategia política y el nuevo liderazgo del PSOE ante la parálisis de la gestora.

Según los organizadores, estaba prevista la participación de dirigentes históricos y cargos institucionales, entre ellos el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que públicamente ha defendido ya una "abstención con condiciones" si como todo parece indicar la primera investidura de María Guardiola con Vox fracasa.

"Delegado del Gobierno"

Esta nueva corriente crítica con la gestora considera que su presidente, José Luis Quintana, "está actuando como delegado del Gobierno en el PSOE de Extremadura" y defiende la convocatoria urgente del Comité Regional para dar paso de manera inmediata a la apertura del proceso congresual que elegirá al nuevo secretario general.

La gestora ha venido trabajando con la previsión de celebrar el congreso extraordinario en mayo, cuando se suponía que ya iba a estar despejada la gobernabilidad en la Junta. Sin embargo, ese calendario coincide con el límite temporal para que PP y Vox alcancen el acuerdo que evite la repetición electoral y el bloqueo en las negociaciones ha llevado a sectores del partido a cuestionar si pueden permitirse esperar sin tener resuelto su liderazgo.

Si finalmente no hay acuerdo, Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio y el PSOE se vería obligado a afrontar estas nuevas elecciones en plena transición, sin líder consolidado ni proyecto renovado.

Prudencia y respeto

En este contexto, el propio Quintana apela a la prudencia y el respeto a los tiempos internos del partido, en tanto que el mandato de la gestora está limitado a 90 días y "no han pasado ni dos meses". En declaraciones a los medios desde Badajoz, Quintana recordó ayer que tanto la convocatoria del Comité Regional como la del Congreso "ahora mismo es competencia de la gestora", que se reunirá la semana que viene para determinar "lo que estime oportuno".

"Desde luego, vamos a permitir que los órganos del partido, los únicos órganos del partido, pues vayan tomando las decisiones. Lo demás son especulaciones que hacen unos y otros", dijo para añadir después en respuesta a Sánchez Cotrina que "el Partido Socialista ahora mismo no necesita nombres, lo que necesita son proyectos de región".

A juicio de Quintana, el "bochornoso espectáculo" de PP y Vox está dejando claro que el PSOE es la única alternativa. "Estamos asistiendo a un espectáculo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Pues, lógicamente, confeccionar un proyecto regional para ganarnos de nuevo la confianza de los ciudadanos", concluyó tras, por primera vez, poner en duda el posible acuerdo entre PP y Vox en Extremadura.