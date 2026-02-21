Junts rechaza el consorcio para asegurar las inversiones del Estado en Catalunya: "Que pague directamente"

En medio de la negociación entre republicanos y socialistas para desencallar los presupuestos en Catalunya, Junts ha querido lanzar un mensaje a ERC, a los que ha acusado de salir "renunciados de casa" y de aceptar que el Gobierno use con ellos la estrategia del palo y la "zanahoria". De nada ha servido que el líder de la formación, Oriol Junqueras, haya decidido frenar las negociaciones al considerar que el Gobierno no da suficientes garantías de que cumplirá con la promesa de que la Generalitat pueda recaudar el IRPF. Los posconvergentes han mantenido la beligerancia contra los republicanos durante el Consell Nacional del partido celebrado este sábado en Vilanova y la Geltrú.

"Que paguen directamente. Ya basta de crear organismos y empresas mixtas", ha afirmado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en referencia a la nueva empresa Rodalies Catalunya y al consorcio de inversiones Estado-Generalitat para asegurar que se ejecuten las obras de infraestructuras en Catalunya que ERC y el Gobierno ya tienen pactado.

Sobre este último punto, Turull ha reclamado que el Ejecutivo central haga una "transferencia directa" de los fondos que estaban presupuestados y que finalmente no llegaron a ejecutarse. El dirigente posconvergente ha asegurado que estos "organismos intermedios" solo "complican" la gestión y ha reclamado al partido liderado por Junqueras "sentido de Estado". "Nos dicen que no somos realistas, pero nosotros somos los realistas y ellos los resignados", ha rematado durante su intervención, en la que también ha vuelto a tachar de "fake (una farsa)" el traspaso de Rodalies acordado y ha pedido "echar" a Renfe de Catalunya.

Asimismo, ha cargado contra el nuevo sistema de financiación pactado entre ERC y el Gobierno y ha asegurado que "no representa ningún avance ante el déficit crónico" de Catalunya. En cambio, no ha hecho ninguna referencia a la negociación pendiente sobre la recaudación del IRPF, que ha motivado a los republicanos a no negociar las cuentas.

"El liderazgo de Illa sigue de baja"

Pero las críticas del secretario general de Junts no solo se han dirigido a ERC. Turull ha sido especialmente duro con el Govern y con el president Salvador Illa, que el lunes se reincorporó al trabajo después de haber superado una osteomielitis pública que le ha impedido ejercer su cargo durante el último mes. "Illa ha vuelto al trabajo, pero su liderazgo sigue de baja", ha afirmado, al tiempo que le ha reprochado no haber cesado a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, por el caos de Rodalies.

El número dos de Junts ha acusado al president de no tener "proyecto de país" y de estar solo preocupado por la "supervivencia" de Pedro Sánchez y del PSOE. "Prefiere una crisis de país antes que de Govern", ha sentenciado. Los posconvergentes consiguieron que el Parlament aprobara una moción que pedía la reprobación y el cese de Paneque, solo el PSC apoyó explícitamente a su compañera, pero el jefe del Executiu descarta apartarla de su cartera.

Más allá de la crisis ferroviaria de las últimas semanas, Turull también se ha referido a las reivindicaciones de médicos, docentes y agricultores, y ha acusado al president de no tomarse "en serio" sus demandas y de utilizar "excusas surrealistas". "La incompetencia no puede tener premio", ha concluido.