El alcalde de Manises, Javier Mansilla, hospitalizado por un infarto cardíaco

El alcalde de Manises, Javier Mansilla, permanece hospitalizado desde este pasado viernes, tras sufrir un infarto cardíaco, según fuentes cercanas. A través de un comunicado, el Ayuntamiento ha informado que la evolución "es favorable dentro de la gravedad del cuadro y que continuará bajo observación médica durante las próximas horas".

En esa misma información, apuntan que las funciones ejecutivas serán asumidas conforme a la normativa vigente por el Primer Teniente de Alcalde, Jesús Borràs, garantizando la continuidad institucional y el normal funcionamiento de los servicios municipales.

Agenda pública

El primer edil mantuvo este viernes su agenda pública, que incluía la celebración del primer Día de la Policía Local de la historia del municipio. El acto estuvo presidido por el propio alcalde de Manises, Javier Mansilla, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, así como por mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil, miembros de la Corporación Municipal y representantes de Protección Civil.

Al parecer, tras el acto, empezó a sentir una indisposición y fue él mismo quien acudió al Hospital, donde según apuntan fuentes cercanas, detectaron que estaba sufriendo un infarto cardíaco. De momento, permanece ingresado estable en la Unidad de Cuidados Intensivos, a la espera de su evolución.

Javier Mansilla en el acto de homenaje a la Policía este viernes 20. / A.M.

Javier Mansilla, de 45 años de edad, casado y padre de un niño, accedió a la alcaldía bajo las siglas del PSPV estas pasadas elecciones, al frente de un tripartito con Compromís y Podemos. Precisamente este es su último año con la vara de mando, ya que el líder de Compromís, Jesús Borrás, tomará el relevo durante el último año de mandato, cumpliendo así con el pacto.

A falta de confirmación oficial, todo hace indicar que mientras Mansilla esté hospitalizado, asumirá sus funciones Borrás, como primer teniente alcalde.