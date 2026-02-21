Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inmigración

Garriga (Vox) llama a la movilización contra la "islamización" en Catalunya

Ignacio Garriga, en Barcelona.

Ignacio Garriga, en Barcelona. / EUROPA PRESS

Redacción

Barcelona
El portavoz de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha hecho un llamamiento a la movilización contra la "islamización e inmigración masiva" que, a su juicio, sufre Cataluña. En declaraciones a los medios tras visitar Sant Cugat del Vallès, Rubí y Terrassa (Barcelona), ha alertado de la "transformación profunda y peligrosa" que está experimentando la comunidad, en connivencia con el PSC, Junts y ERC.

Ha sostenido que estos cambios demográficos son una amenaza para la identidad, la cultura y la libertad de las mujeres y ha denunciado la intención del Gobierno de "imponer" menús halal en las escuelas.

"Desde Vox no vamos a permitir que se imponga una sharia gastronómica en los colegios", ha afirmado Garriga, que ha anunciado que el partido presentará iniciativas en todos los ayuntamientos de Cataluña para prohibir esta práctica.

Finalmente, ha acusado a Junts de ser los "principales responsables de la islamización" y les ha reprochado haber preferido alinearse con la izquierda a aprobar la propuesta de su partido en el Congreso para prohibir el burka y el niqab.

