ERC decide hoy si negocia los presupuestos de Illa

Tras meses de negociaciones y espera, ha llegado el día. Este sábado ERC tiene que decidir si se sienta a negociar los presupuestos de la Generalitat de 2026 con el Govern de Salvador Illa o si mantiene el rechazo en el que lleva instalado el partido desde el principio de la legislatura. Todas las piezas han ido encajando en los últimos días para que la decisión de los republicanos sea afirmativa pero, antes de dar el paso, el líder del partido, Oriol Junqueras, ha convocado una ejecutiva y un consejo nacional para abordar el asunto con los dirigentes y los cuadros de la organización. Catalunya no logra aprobar unas cuentas desde marzo de 2023.

Cuando a principios de año Junqueras pactó con Sánchez la nueva financiación de Catalunya, el camino hacia los presupuestos catalanes parecía despejado del todo. Sin embargo, ERC pidió dos garantías más antes de sentarse a hablar de las cuentas catalanas. En primer lugar, exigió desencallar el consorcio de inversiones Estado-Generalitat. En segundo lugar, reclamó tramitar en el Congreso la ley para que Catalunya pueda recaudar su IRPF en el futuro. "Se tiene que cumplir todo lo recogido en el pacto de investidura", advirtió Junqueras el pasado lunes.

El consorcio para mejorar la ejecución de las inversiones en Catalunya está encarrilado, como explicó EL PERIÓDICO a principios de semana. Fuentes conocedoras de la negociación señalan que, en los últimos días, el ministerio de Transportes y ERC han acercado posiciones hasta el punto de que solo está pendiente de cerrar algún "detalle técnico". La idea es que en los próximos días los republicanos registren en el Congreso la proposición de ley que servirá para crear este instrumento.

La cuestión del IRPF está más abierta. El PSOE no quiere, por ahora, dar pasos concretos en esa dirección porque considera que es un desgaste inasumible tras los reveses en Extremadura y Aragón y ante la próxima cita electoral de Castilla y León. Ante la falta de movimientos del PSOE, el president Illa asumió el viernes su "compromiso total" para "avanzar hacia la hacienda catalana y la gestión del IRPF". Un compromiso dirigido a los republicanos para que les sirva como garantía de que esto se hará tarde o temprano y, así, poder sentarse a negociar las cuentas catalanas. ERC tiene que decir si le vale con la palabra del president.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la reunión del Consell Tècnic del Govern. / Jordi Bedmar / Govern

Los presupuestos de 2026 son claves para Illa. Desde que llegó al poder en agosto de 2024 no ha podido aprobar aún unas cuentas públicas. Las de 2024 fueron imposibles por falta de tiempo y las de 2025 por falta de apoyos. Las de 2026, pues, son claves si el Govern quiere ganar un año de estabilidad y ahorrarse el ruido de tambores de unas elecciones anticipadas. El president Illa tiene un factor a su favor para acabar de convencer a ERC de ahorrarse el riesgo de volver a las urnas: Junqueras sigue inhabilitado y no podría ser candidato.

Condiciones para dar luz verde

Una vez celebrada este sábado la ejecutiva y el consejo nacional, Oriol Junqueras ofrecerá un discurso en abierto para comunicar la decisión final. Está previsto para las 12.30 horas. Si finalmente decide sentar a ERC en la mesa de negociación, tendrá que apuntar también qué condiciones pone para aprobar las cuentas. En las últimas semanas ya ha ido deslizando que serán temas vinculados con la vivienda, con la movilidad y con la educación.

Sobre vivienda, los republicanos quieren el compromiso de que el Govern no solo facilitará la construcción de pisos, sino también su rehabilitación. Junqueras defiende que el suelo metropolitano es cada vez más escaso y que, si se quiere facilitar el acceso a la vivienda, también se tienen que hacer "planes de rehabilitación" masiva. Sobre movilidad, los republicanos quieren nuevas inversiones en rodalies y, en educación, universalizar toda la educación de 0 a 3 años, ya que ahora solo es gratuito el último curso, el I-2. Finalmente, ERC también pide una "ley de pueblos" porque considera que, con la actual ley de barrios que ha puesto en marcha la Generalitat, no se está atendiendo a las localidades de menor tamaño.