Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajadores Camp NouERC rechaza presupuestosRodaliesSagrada FamiliaHuelga médicosEncuesta Castilla LeónBarcelonaTherianEric DaneÁfrica VázquezJubilados
instagramlinkedin

Del 14 al 18 de abril

La ANC activa la cuenta atrás para sus elecciones con críticas a los partidos independentistas: "Limipian la cara al Gobierno"

Junqueras rechaza negociar los presupuestos de Illa: "No tenemos garantías con el IRPF"

Junts rechaza el consorcio para asegurar las inversiones del Estado en Catalunya: "Que pague directamente"

Lluís Llach, presidente de la ANC, durante su discurso

Lluís Llach, presidente de la ANC, durante su discurso / ANC

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Lluís Llach ha cerrado este sábado su mandato como presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), antes de que la entidad celebre elecciones internas este mes de abril. Llach no ha aclarado aún si se presentará a la reelección, los aspirantes pueden presentar candidaturas hasta el 4 de marzo, pero sí ha hecho un duro discurso contra el Govern de Salvador Illa y contra los partidos independentistas. El aún presidente de la entidad ha acusado tanto a ERC como a Junts de "aceptar el autonomismo" y ha asegurado que con ello "limpian la cara" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, ha pedido de forma indirecta a los republicanos que dejen de apoyar a Illa. "Fuera el mal Govern, no se puede soportar tanta mediocridad", ha sentenciado, al tiempo que ha acusado al president de la Generalitat de "dirigir y encabezar la desarticulación nacional" de Catalunya. "Es grave, peligroso y urgente", ha rematado.

Noticias relacionadas

La entidad independentista ha tratado esta semana de recuperar el protagonismo. El martes, ya pegaron carteles en las sedes de Junts, ERC y la CUP y en diferentes puntos de Barcelona con mensajes para generar debate. En los pósters se podía leer: 'Ser o no ser independentista. Esa no es la cuestión', 'Confiar en los políticos o no confiar. Esa no es la cuestión' y 'Llevar estelada no llevar. Esa no es la cuestión'. En la misma línia, este viernes lanzaron una nueva campaña de captación de socios también inspirada en el monólogo de Hamlet de William Shakespeare.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y alegan que todo es nulo por la condena al Fiscal General
  2. La jueza del caso Plus Ultra ve incompatible que la abogada del Estado que defendió a la SEPI sea ahora letrada de un investigado
  3. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  4. Hacienda desconfía de la 'llamativa amortización de una hipoteca' por Montoro con los ingresos conocidos
  5. Junts, ERC, Comuns y CUP piden que Trapero comparezca por 'mentir' sobre la protesta en Montserrat
  6. El Govern forma a los 60 primeros inspectores que deberán multar los fraudes a la ley de vivienda
  7. La policía sospecha que la víctima grabó la agresión del DAO tras otras agresiones previas que no pudo probar
  8. Encuesta CIS Castilla y León: PP y PSOE, en empate técnico a una semana para la campaña electoral

Junqueras rechaza negociar los presupuestos de Illa: "No tenemos garantías con el IRPF"

Junqueras rechaza negociar los presupuestos de Illa: "No tenemos garantías con el IRPF"

La nueva alianza de izquierdas enmienda a Sumar con guiños a Podemos: "Estamos aquí para no repetir los errores"

La nueva alianza de izquierdas enmienda a Sumar con guiños a Podemos: "Estamos aquí para no repetir los errores"

Junts rechaza el consorcio para asegurar las inversiones del Estado en Catalunya: "Que pague directamente"

Junts rechaza el consorcio para asegurar las inversiones del Estado en Catalunya: "Que pague directamente"

La ANC activa la cuenta atrás para sus elecciones con críticas a los partidos independentistas: "Limipian la cara al Gobierno"

La ANC activa la cuenta atrás para sus elecciones con críticas a los partidos independentistas: "Limipian la cara al Gobierno"

Urtasun avisa al PSOE que no se ganan elecciones "con el freno de mano puesto" en la agenda social

Urtasun avisa al PSOE que no se ganan elecciones "con el freno de mano puesto" en la agenda social

Garriga (Vox) llama a la movilización contra la "islamización" en Catalunya

Garriga (Vox) llama a la movilización contra la "islamización" en Catalunya

La presentación de la nueva coalición Sumar se desborda de público

Sánchez se compromete a fomentar la igualdad y luchar contra la discriminación a los gitanos

Sánchez se compromete a fomentar la igualdad y luchar contra la discriminación a los gitanos