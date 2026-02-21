La ANC activa la cuenta atrás para sus elecciones con críticas a los partidos independentistas: "Limipian la cara al Gobierno"

Lluís Llach ha cerrado este sábado su mandato como presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), antes de que la entidad celebre elecciones internas este mes de abril. Llach no ha aclarado aún si se presentará a la reelección, los aspirantes pueden presentar candidaturas hasta el 4 de marzo, pero sí ha hecho un duro discurso contra el Govern de Salvador Illa y contra los partidos independentistas. El aún presidente de la entidad ha acusado tanto a ERC como a Junts de "aceptar el autonomismo" y ha asegurado que con ello "limpian la cara" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, ha pedido de forma indirecta a los republicanos que dejen de apoyar a Illa. "Fuera el mal Govern, no se puede soportar tanta mediocridad", ha sentenciado, al tiempo que ha acusado al president de la Generalitat de "dirigir y encabezar la desarticulación nacional" de Catalunya. "Es grave, peligroso y urgente", ha rematado.

Noticias relacionadas

La entidad independentista ha tratado esta semana de recuperar el protagonismo. El martes, ya pegaron carteles en las sedes de Junts, ERC y la CUP y en diferentes puntos de Barcelona con mensajes para generar debate. En los pósters se podía leer: 'Ser o no ser independentista. Esa no es la cuestión', 'Confiar en los políticos o no confiar. Esa no es la cuestión' y 'Llevar estelada no llevar. Esa no es la cuestión'. En la misma línia, este viernes lanzaron una nueva campaña de captación de socios también inspirada en el monólogo de Hamlet de William Shakespeare.