Illa manifiesta su "compromiso total" con la recaudación del IRPF para desbloquear los presupuestos con ERC

Objetivo: lograr el apoyo de ERC a los presupuestos en un tiempo récord. Tras atar el apoyo de los Comuns a las cuentas, el president de la Generalitat, Salvador Illa, tiene entre ceja y ceja cerrar el plácet de los republicanos. La negociación ni siquiera ha empezado, pero este viernes ha hecho un gesto con la intención de que se abra en las próximas horas. "Mi compromiso con el modelo de financiación es total y, de forma muy especial, con avanzar hacia la hacienda catalana y la recaudación del IRPF", ha asegurado en su intervención ante el Consell Tècnic, el órgano formado por altos cargos de la administración, buscando que sus palabras tengan eco en el partido de Oriol Junqueras.

El acuerdo para la creación del consorcio de inversiones, recogido en el acuerdo de investidura, está a punto de caramelo. Se trata de una de las exigencias que ha hecho ERC para sentarse a hablar de las cuentas. Pero no la única, puesto que después de retirar el pasado lunes su propuesta de recaudación del IRPF en el Congreso para favorecer la negociación los republicanos advirtieron que eso no significaba una renuncia y que, por lo tanto, seguirían esperando un movimiento en este sentido.

El consejo nacional de ERC

El president lo ha hecho, y ahora serán los dirigentes de la sede de la calle Calàbria los que deberán valorar si se dan por satisfechos con lo que ha dicho Illa, que ha reafirmado el compromiso con impulsar las "iniciativas parlamentarias necesarias" para que el modelo de financiación pueda ser una realidad. Y es que, tras la retirada de su texto, la vía abierta es que la cuestión del IRPF se afronte vía enmienda a la ley de la financiación que deberá ser sometida a votación en el Congreso. Los republicanos celebran este sábado un consejo nacional clave en el que deberán decidir si acceden a sentarse en la mesa de los presupuestos, para los que aún no han explicitado cuáles serán sus demandas.

El president de ERC, Oriol Junqueras, en una rueda de prensa / ACN

"Los presupuestos son un instrumento necesario", ha defendido el president, que ha anticipado que quería lanzar un "mensaje nítido" a sus socios, además de recordar que está comprometido con cumplir de forma "escrupulosa" todos los puntos que fueron pactados para su investidura en 2024. "Nos sentimos orgullosos de esos acuerdos", ha afirmado bajo el convencimiento, ha añadido, que van en beneficio de Catalunya.

No dar "bandazos"

Illa ha reconocido que el último mes, transcurrido durante su baja médica, ha sido "difícil" e "intenso" para el Govern, con la crisis de Rodalies derivada del accidente de Gelida, las sucesivas huelgas de profesores, médicos y agricultores y gestión de temporales de lluvia y viento. Ante esta situación ha pedido a los altos cargos mantener el rumbo, "no perder la perspectiva" ni dar "bandazos" porque la hoja de ruta del ejecutivo está "bien trazada".

Noticias relacionadas

De hecho, ha explicitado que su intención esta semana ha sido la de "reflejar las prioridades" que tiene el Executiu, y que pasan por las políticas de vivienda y la mejora de los servicios públicos. Eso, ha resumido, queda recogido en el "primero paso" dado para tener presupuestos con el acuerdo sellado este jueves con los Comuns.