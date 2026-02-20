Polémica en el municipio balear de Estellencs porque el alcalde quiere recalificar un terreno suyo

El alcalde de Estellencs, Bernat Isern (Partido Popular), y su primer teniente de alcalde, Miquel Àngel Rosselló, también del PP, se ausentaron este jueves de la votación del primer plan general urbanístico del municipio por un posible conflicto de intereses. Uno de los solares que, con este plan, pasa de ser rústico a urbano es propiedad de Isern, mientras que otro que también se recalifica pertenece al entorno familiar de Rosselló, que hace unos meses fue nombrado director general de Turismo del Govern.

La ausencia de estos dos ediles impidió que el documento fuese aprobado de manera inicial, que requiere mayoría absoluta (cuatro regidores). El gobierno municipal está compuesto por cinco concejales, uno de ellos independiente. El único grupo en la oposición es Per Estellencs, una coalición progresista donde está integrado el PSOE.

Ante esta situación de bloqueo, se ha convocado un nuevo pleno extraordinario para el martes de la semana que viene, a las 8.30 horas. Desde la oposición, se preguntan cómo será posible aprobarlo con la mayoría absoluta requerida, dado que persistirán las condiciones de incompatibilidad para votar por parte de dos regidores del PP, entre ellos el mismo alcalde.

En declaraciones a este diario, Isern explicó que en el pleno de este jueves decidieron ausentarse, porque, dijo, no se habían “asesorado bien”. Ahora, en cambio, tras recibir asesoramiento, han llegado a la conclusión de que no hay ningún obstáculo legal para que puedan participar en la votación del martes que viene, lo que permitiría la aprobación inicial del texto.

"Aquí no hay incompatibilidad"

“Si fuese una modificación puntual del plan, sería diferente. Pero aquí lo que hay es un plan general que se hace desde cero. Todos estamos afectados. Aquí no hay incompatibilidad”, manifestó el alcalde, quien aseguró que Estellencs es un municipio “muy pequeño” y que este tipo de regulaciones acaba afectando a mucha gente.

Isern manifestó que “hace 30 años” que se está intentando aprobar este ordenamiento urbanístico. “No es algo nuevo”, subrayó, para agregar a continuación que las Normas Subsidiarias que se derogaron en 2012, “por los mismos que hoy están en la oposición”, son prácticamente iguales al nuevo plan general.

El alcalde de Estellencs, Bernat Isern / DM

El mandatario municipal criticó el tipo de oposición realizada por Per Estellencs. “Ellos me critican, pero yo digo que si Per Estellencs hace esta oposición tan fuerte es porque a uno de sus integrantes se le ‘toca’ una finca en el nuevo plan general. Se le cogerá un pequeño trozo de finca, puesto que es el único lugar a pie de carretera y el impacto ambiental es menor”, argumentó.

En una rueda de prensa previa, el portavoz de Per Estellencs, Guillem Ensenyat, acompañado por varios consellers insulares socialistas, se mostró muy crítico con el plan que se quiere aprobar. “No hay ninguna planificación clara en materia de vivienda ni de equipamientos para la población residente. Es un planeamiento pensado para chalés e inversores, no para los jóvenes, las familias o la tercera edad de Estellencs”, afirmó.

Eliminación de un olivar

La coalición denunció que el nuevo vial previsto “eliminará una zona de huertos históricos, mientras que la rotonda de acceso desde Banyalbufar “destruirá un olivar en plena producción y requerirá enormes muros de contención”. Cuando se le preguntó al alcalde Isern por el impacto de algunas de las actuaciones viarias previstas, minimizó la visión de la oposición y apuntó que pueden verse afectados “unos cuantos árboles en fincas que no están dadas de alta desde el punto de vista de la producción agrícola”.

Per Estellencs, por otro lado, advirtió de que el plan eleva el suelo urbano de Estellencs de las 5,3 hectáreas definidas en el Plan Territorial de Mallorca a 6,5 hectáreas “sin justificación”. En su opinión, se trata de terrenos con “un desarrollo urbanístico irregular que ahora se pretenden legalizar”.

Noticias relacionadas

Representantes de Per Estellencs, acompañados por conseller insulares socialistas, este jueves, delante del Ayuntamiento / DM

La coalición consideró que este texto “puede ser el detonante para que la Unesco ponga en cuestión la gestión de la Serra”. “Debatir este plan el mismo día en que se habla de proteger la Serra es un ejercicio de hipocresía política que la ciudadanía no merece”, declaró Ensenyat, quien estuvo acompañado en el pleno por los consellers socialistas Bea Gamundí, Joan Méndez y Jaume Mateu.