Las izquierdas después de Yolanda Díaz

Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar son las cuatro fuerzas que pondrán este sábado 21 de febrero la piedra fundacional de una nueva plataforma que aglutine a dichas fuerzas como base de la próxima alianza de la izquierda "plurinacional" ante las elecciones generales. Unas elecciones cuya fecha solo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidirá de acuerdo a su potestad constitucional y que, con toda probabilidad, ni siquiera él sabe aún cuándo serán.

La idea de agotar la legislatura es una fórmula algebraica; se puede agotar al pie de la letra si las elecciones se celebran el domingo 25 de julio de 2027 o unos meses antes.

Para ello habría que disolver las Cortes hacia finales de mayo, como ocurriera en 2023. Pero, claro, esa fue la criatura que parió Sánchez con la ayuda inestimable de un matrono llamado... Miguel Barroso tras el batacazo de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023. Las cuatro fuerzas han dado en sus negociaciones de los últimos meses por amortizada la coalición Sumar.

"La coalición Sumar, tal y como la conocemos, no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones políticas y personas conjuradas para evitar un Gobierno de PP y de Vox", recogía un borrador de consenso de las cuatro fuerzas citadas. "Queremos construir un espacio sólido y confiable a lo largo del tiempo que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado a encontrarse".

Tal espacio, en el espíritu de que no se limite a una mera confluencia electoral; es decir: que perdure más allá de la próxima cita con las urnas. Todavía no se conocerá el nombre del nuevo proyecto ni quién lo encabezará. Pero los dirigentes de esas cuatro fuerzas contenían la respiración sobre el liderazgo. Ignoraban cuál sería la decisión de Yolanda Díaz.

Pero, según fuentes conocedoras de los entresijos de las negociaciones, aseguran que la ministra-vicepresidenta ya ha deshojado la margarita. Y que no se va a postular para ser cabeza de cartel de la próxima criatura.

"Si no se ha hecho público es por dos cosas. Yolanda quiere irse con todos los honores reconocidos y, también porque habrá que encontrar a la candidata o candidato para sustituirla" dijo la fuente consultada.

Hasta ahora se especulaba en el Movimiento Sumar con la continuidad de Díaz. "La posibilidad de que Yolanda sería cabeza de cartel para conducir a las cuatro fuerzas de izquierda hacia una previsible derrota y dejar a su sucesora o sucesor la tarea de reconstrucción parecía ser factible. Ojalá fuera asi" dijo una personalidad parlamentaria consultada. Pero según otras fuentes va a ser que no.

Por tanto, las citadas cuatro fuerzas se enfrentarán a un doble desafío: nueva fórmula de frente unitario y nuevo liderazgo. Precisamente, la dimensión del desafío hace que cualquier iniciativa tendente a elevar la moral de la izquierda sea considerada estimulante. Es el caso de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y su charla del pasado miércoles con Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid.

La iniciativa no parece tener más recorrido que la agitación política en momentos en los que la política del PP de Alberto Núñez Feijóo está poniendo una alfombra roja a Santiago Abascal y a Vox en Extremadura y Aragón. Y quién sabe si también en Castilla y León el próximo 15 de marzo de 2026.

"Lo extraño de agitar el fantasma de Vox de cara a unas elecciones generales sin fecha es que la izquierda que se reunirá este sábado forma parte del Gobierno. Teóricamente, si quieres evitar que gane la derecha y la ultraderecha tienes en tus manos el instrumento para lograrlo: el Gobierno. Es con políticas como la vivienda y la superación de la devaluación salarial, herencia de la gran recesión en España, como se ganan las elecciones", dijo una fuente crítica con el Ejecutivo.

Mientras, Pedro Sánchez va completando su perfil de izquierda a nivel nacional e internacional. Ha participado con Yolanda Díaz en el acto entre sindicatos y el Ministerio de Trabajo para la firma de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Falta la patronal y su ausencia dice mucho", dijo Sánchez. "Han decidido borrarse del acuerdo". Asimismo, Sánchez, que tenía previsto desde hace semanas reunirse con Gabriel Zucman, colaborador del economista francés Thomas Piketty, promotores ambos de un impuesto a los millonarios.

Sánchez fustigó en la jornada 'Desigualdad es hora de actuar' a "los oligarcas de la desigualdad" y pidió que "los que más tienen deben contribuir más". Y añadió: "Animamos a la patronal a que se siente con los sindicatos en la mesa de negociación colectiva para que los salarios se puedan aumentar en los próximos años".

Una fuente de Sumar dijo a este periódico: "Sería bueno para ello que el Gobierno envíe a la mesa de negociación salarial entre patronal y sindicatos los datos desagregados, por sectores, del Observatorio de Márgenes Empresariales porque así se vería cómo las empresas de este país se están forrando como nunca con los salarios devaluados de los trabajadores españoles. Hay un pacto Sumar-PSOE para hacerlo. Pero no se cumple".