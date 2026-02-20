Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más dudas sobre la adjudicación de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante

Esquerra Unida-Podemos advierte de que la cooperativa registró su oferta para hacerse con el suelo público solo un día después de que se hiciera pública la licitación, un tiempo que considera "insuficiente" para los trámites que requiere un procedimiento de tal magnitud

Barcala presiona a entregar más viviendas protegidas tras las dos primeras renuncias en Les Naus

Barcala presiona a entregar más viviendas protegidas tras las dos primeras renuncias en Les Naus / INFORMACIÓNTV

Alejandro J. Fuentes

Por qué confiar en El Periódico

Poco más de 24 horas. Ese es el tiempo que tardó la cooperativa Residencial Les Naus en presentar su oferta al concurso público para hacerse con la parcela sobre la que, posteriormente, se construiría la polémica promoción de vivienda protegida. Un margen "insuficiente" para un procedimiento de tal magnitud, según Esquerra Unida-Podemos, que advierte de que los técnicos de la mercantil tuvieron que llevar a cabo la elaboración técnica del proyecto, la estructuración financiera y la preparación administrativa correspondiente en poco más de un día.

Desde la formación que lidera Manolo Copé apuntan que la revisión directa del expediente, incluidos los propios registros horarios incorporados al procedimiento, ha permitido constatar un hecho objetivo: la licitación se publicó el 5 de septiembre de 2018 a las 9:47 horas y la primera oferta de la cooperativa, que terminó haciéndose con el contrato, se registró el 6 de septiembre de 2018 a las 12:52 horas. Los archivos reflejan además que la segunda empresa no inscribió su propuesta hasta doce días más tarde y que el resto de licitadores lo hicieron con aún mayor demora, dentro de "los plazos habituales necesarios para el estudio técnico, jurídico y económico de una operación de esta envergadura", según EU-Podemos.

"Nos encontramos ante una actuación urbanística cercana a los 6,7 millones de euros sobre suelo público destinado a vivienda protegida. Una propuesta de estas características requiere procesos que, por su propia naturaleza, exigen tiempos de trabajo difícilmente compatibles con una preparación sobrevenida en apenas un día", ha señalado Copé. Una correlación de hechos que, para EU-Podemos, cobra especial importancia dado que el concurso público (que acabó en los tribunales) incluía una polémica cláusula de desempate que beneficiaba a aquella oferta que se hubiera registrado con anterioridad.

Insisten en la dimisión de Barcala

"Ante la gravedad de los hechos conocidos y la erosión de la confianza pública que están provocando, Esquerra Unida Podem considera que la responsabilidad política es ineludible y recae en el máximo responsable del Ayuntamiento. Por ello, exigimos la dimisión del alcalde, Luis Barcala", ha añadido Copé.

Para el portavoz de EU-Podemos, "la ciudad de Alicante necesita recuperar la credibilidad institucional, garantizar una gestión limpia del patrimonio público y asegurar que las políticas de vivienda respondan verdaderamente a su función social". Por ello, sostiene que "sin explicaciones convincentes ni asunción de responsabilidades, no puede haber normalidad política".

TEMAS

