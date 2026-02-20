Junts, ERC, Comuns y CUP piden que Trapero comparezca por "mentir" sobre la protesta en Montserrat

Los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP en el Parlament han registrado este viernes una petición de comparecencia ante la comisión de Interior y Seguridad Pública del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, al que acusan de "mentir" en sede parlamentaria respecto a las protestas contra el Rey Felipe VI en Montserrat, el pasado junio.

El director de la policía catalana afirmó en su última comparecencia que el cuerpo policial denunció a un manifestante por tener una "defensa extensible" durante la manifestación del 23 de junio pasado, y por golpear con ella a un agente, denuncia que el Tribunal de Instancia de Manresa (Barcelona) número 5 archivó.

El juez sentenció además que el objeto que portaba el manifestante era una caña de pescar para sujetar una bandera independentista, como aseguraron algunos diputados también durante la comisión el pasado 4 de febrero, y Trapero negó.

También señaló en su interlocutoria que en las acciones del manifestante no se apreciaba "ninguna intencionalidad" ni voluntad de lesionar y que, en todo caso, cuando un agente quiso retirar el objeto, contactó, al flexionarse, con la oreja de otro agente.

Por ello, estos grupos acusan al director de los Mossos de "haber mentido sobre el dispositivo policial" y de haber criminalizado los hechos y la concentración de rechazo a la presencia del Rey durante el acto de conmemoración del milenario de la Abadía de Montserrat, y reclaman de nuevo su comparecencia parlamentaria.

ERC, Comuns y la CUP ya resgistraron la semana pasado otra petición de comparecencia de Trapero y también de la consellera de Interior, Núria Parlon. En este caso fue porque consideraron que se había vulnerado "el derecho de huelga" durante las movilizaciones del profesorado, que salieron a la calle para reclamar mejoras salariales, la reducción de ratios en las aulas y más recursos para atender al alumnado.